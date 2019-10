Arsenal traci już 12 punktów do prowadzącego w tabeli Premier League Liverpoolu, a o tym, jak napięta jest atmosfera w klubie najlepiej świadczy skandal, jaki podczas ostatniego meczu wywołał kapitan drużyny - Granit Xhaka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Fani Arsenalu wściekli na Laurenta Kościelnego. Wideo INTERIA.TV

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Reklama

"Kanonierzy" świetnie rozpoczęli niedzielny mecz na Emirates Stadium z Crystal Palace i już w 9. minucie prowadzili 2-0. Roztrwonili jednak dwubramkową zaliczkę i tylko zremisowali 2-2.



Pierwszym piłkarzem, którego menedżer Unai Emery zdecydował się zdjąć z boiska, był kapitan - Granit Xhaka. Fani zaczęli bić brawo, w ironiczny sposób dając mu do zrozumienia, co sądzą o jego grze. Szwajcar nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Rzucił na trawę kapitańską opaskę, prowokacyjnie przystawiał dłonie do uszu, a angielskie media nie miały problemów z odczytaniem jego niecenzuralnego przekazu do kibiców.



Gdy schodził z murawy, zlekceważył menedżera, który wyciągnął do niego dłoń. Na dodatek ze złością zdjął koszulkę.



Jak przypomina dailymail.co.uk, Xhaka nigdy nie był ulubieńcem kibiców Arsenalu, ale teraz trudno wyobrazić sobie jego relacje z fanami.

Zapytany na gorąco po meczu o ocenę zachowania swojego kapitana, Emery odpowiedział: - Postąpił źle. Będziemy o tym rozmawiać. Wysłucham go, staram się zachować spokój, ale naprawdę postąpił źle.

MZ