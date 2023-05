Karol III przejął panowanie w Zjednoczonym Królestwie po śmierci jego matki, Elżbiety II 8 września zeszłego roku. Na swoją koronację czekał aż do 6 maja. W ten sam dzień rozpoczyna się 35. kolejka piłkarskiej Premier League. Na dziesięciu stadionach, na których zostaną rozegrane mecze, będzie wybrzmiewał hymn narodowy tuż przed rozpoczęciem zmagań. Jednym ze spotkań będzie to Liverpoolu z Brentfordem i ten fakt niektórych martwi.

Jest ryzyko, że hymn zostanie wygwizdany przez kibiców "The Reds" zgromadzonych na Anfield. Zrobili oni to dwanaście miesięcy temu na Wembley przed finałem Pucharu Anglii przeciwko londyńskiej Chelsea. Sytuacja może się powtórzyć. Klub wydał w tej sprawie komunikat.

Jurgen Klopp o koronacji królewskiej: "Niektórym się to nie spodoba"

Głos zabrał także Juergen Klopp, trener zespołu. - Stanowisko klubu jest moim stanowiskiem. Powiedziałem kilka razy, że jest to zdecydowanie temat, na który nie mogę mieć właściwej opinii. Jestem z Niemiec, nie mamy tam króla ani królowej. Jestem 55-latkiem i nie mam z tym żadnego doświadczenia. To miła rzecz, śluby królewskie są miłą rzeczą do oglądania w Niemczech. Jestem pewien, że wiele osób w Anglii obejrzy koronację, niektórym się to nie spodoba i tyle. To wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat - uciął, cytowany przez Sky Sports.