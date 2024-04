Burza po wielkim hicie, potężny cios dla gwiazdora. Aż trudno uwierzyć

Premier League. Roy Keane bezwzględnie skrytykował Erlinga Haalanda

W niedzielnym hicie od pierwszej minuty zagrał obrońca reprezentacji Polski Jakub Kiwior , który wraz z kolegami zdołał powstrzymać Erlinga Haalanda i spółkę. Norweskiemu snajperowi po tym meczu "dostało się po głowie" - na ostrą krytykę pod jego adresem zdecydował się Roy Keane , który zakwestionował piłkarską jakość 23-letniej gwiazdy Manchesteru City. Ba - porównał go wprost do piłkarzy grających na... czwartym poziomie rozgrywkowym .

Poziom jego ogólnej gry jest ubogi, nie mówię tylko o dzisiejszym meczu. Uważam, że jego zagrania i główki przed bramką rywala są najlepsze na świecie. Ale jeśli chodzi o ogólny poziom gry w piłkę, prezentuje się słabo. Musi to poprawić, jest prawie jak zawodnik z rozgrywek League Two

A przypomnijmy, że Roy Keane ma już historyczne zatargi z rodziną Haalandów. Do "legendy" przeszedł już bezpardonowy atak Irlandczyka na nogę ojca obecnej gwiazdy "The Citizens" - Alfa-Ingego Haalanda, do którego doszło podczas derbów Manchesteru. Po tamtym faulu były reprezentant Norwegii nabawił się urazu, który de facto zakończył jego karierę. A jego przeciwnik nie krył później, że było to celowe zagranie.