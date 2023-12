Terminarz tak ułożył się dla Manchesteru City, że w listopadzie niemal co kolejkę mogliśmy mówić o hicie Premier League. Mistrz Anglii najpierw mierzył się 12 listopada z Chelsea, a po przerwie reprezentacyjnej z Liverpoolem. Oba spotkania zremisował, przez co w tabeli ligowej wyprzedził go Arsenal. "Kanonierzy" złapali wiatr w żagle i wygrali pięć kolejnych spotkań we wszystkich rozgrywkach.