W ostatnim sobotnim spotkaniu 20. kolejki Premier League Manchester United pokonał na wyjeździe Burnley 2-0. "Czerwone Diabły" pierwszy raz od niemal 15 ligowych spotkań zachowały czyste konto.

20. kolejka Anglia - Premier League

2019-12-28 20:45 | Stadion: Turf Moor | Widzów: 21924 | Arbiter: M. Dean Burnley FC Manchester United 0 2 DO PRZERWY 0-1 A. Martial 44' M. Rashford 90'

Manchester United kontynuuje zwycięską passę i po wygranym meczu z Newcastle, udało im się również pokonać Burnley FC. "Czerwone Diabły" przeważały od początku spotkania, jednak dwie próby Marcusa Rashforda nie znalazły drogi do bramki.

Groźniej zrobiło się dopiero w 34. minucie, gdy Brandon Williams dobrze wrzucił piłkę w pole karne. Najpierw spróbował uderzyć Daniel James, lecz jego próba została zablokowana i futbolówka znalazła się pod nogami Anthony'ego Martiala. Napastnik "United" zdołał oddać strzał jednak futbolówka ponownie nie trafiła do bramki i została wybita niemal z linii bramkowej.



Francuz nie zamierzał się poddawać i do siatki trafił w 44. minucie spotkania. Andreas Pereira w bardzo łatwy sposób odebrał piłkę Charliemu Taylorowi i zagrał w wzdłuż linii pola karnego. Do piłki dopadł Martial i mocnym strzałem po ziemi pokonał Nicka Pope’a. Napastnik "United" trafił również do siatki na początku drugiej części gry, lecz gol nie został uznany przez spalonego.

Gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili. Najpierw David De Gea musiał interweniować po uderzeniu Phillipa Bardsley’a, a chwilę potem Johann Gudmundsson oddał groźny strzał z rzutu wolnego, który minimalnie minął celu.

Niewykorzystane okazje zemściły się w samej końcówce meczu. Manchester United wyprowadził dobrą kontrę, James zagrał do Rashforda, a ten minął bramkarza i po wślizgu wpakował piłkę do siatki.



0 2 Burnley FC Manchester United Gea Lindeloef Maguire Williams Young Pereira James Matić Fred Martial Rashford Pope Bardsley Mee Tarkowski Taylor Cork Hendrick Westwood Wood Barnes McNeil SKŁADY Burnley FC Manchester United Nick Pope David de Gea 23′ 23′ Phil Bardsley Victor Lindeloef 61′ 61′ Ben Mee Harry Maguire James Tarkowski 90′ 90′ Brandon Williams 71′ 71′ Charlie Taylor Ashley Young 87′ 87′ Jack Cork 73′ 73′ Andreas Hoelgebaum Pereira 59′ 59′ Jeffrey Hendrick Daniel James Ashley Westwood Nemanja Matić Chris Wood 90′ 90′ Frederico Rodrigues Santos 68′ 68′ Ashley Barnes 44′ 44′ 89′ 89′ Anthony Martial 89′ 89′ Dwight McNeil 90′ 90′ Marcus Rashford REZERWOWI Joe Hart Sergio Romero Kevin Long Phil Jones Matthew Lowton 89′ 89′ Luke Shaw 68′ 68′ Johann Berg Guðmunds­son Aaron Wan-Bissaka 87′ 87′ Robbie Brady 73′ 73′ 90′ 90′ Jesse Lingard Danny Drinkwater Juan Mata 59′ 59′ Jay Rodriguez Mason Greenwood

STATYSTYKI Burnley FC Manchester United 0 2 Posiadanie piłki 43% 57% Strzały 9 11 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 5 4 Faule 17 8 Spalone 5 2