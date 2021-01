Manchester United pokonał na wyjeździe 1-0 Burnley FC w zaległym spotkaniu 1. kolejki Premier League. "Czerwone Diabły" awansowały na fotel lidera, a już w niedzielę zagrają z wiceliderem - Liverpoolem FC.

W pierwszej połowie doszło do sytuacji, która może być pokazywana na wszystkich kursach sędziowskich na całym świecie. Po długim podaniu Bruno Fernandesa Edinson Cavani wychodził na czystą sytuację, gdy został sfaulowany przez obrońcę. Sędzia ruszył do monitora VAR, by zobaczyć czy należy ukarać defensora Burnley czerwoną kartką.

Oglądając powtórkę sędzia wyłapał jednak, że we wcześniejszej fazie akcji rywala sfaulował Luke Shaw. Lewy obrońca "Czerwonych Diabłów" trafił najpierw w piłkę, ale później wyprostowaną nogą trafił rywala. Arbiter zaczął więc analizować, czy nie pokazać czerwonej kartki... Shaw'owi! Ostatecznie stanęło na rzucie wolnym dla Burnley i żółtej kartce dla obrońcy Manchesteru.



Chwilę później decyzja sędziowska znów pomogła Burnley. Po dośrodkowaniu do bramki rywala trafił Harry Maguire, lecz arbiter uznał, że przy wyskoku faulował swojego przeciwnika.

Na uznaną bramkę "Czerwone Diabły" musiały czekać do 71. minuty. Wtedy do swoich najlepszych czasów nawiązał Paul Pogba. Po dośrodkowaniu Marcusa Rashforda uderzył mocno z woleja, piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od obrońcy i wpadła do bramki.



Dzięki wygranej drużyna Ole Gunnara Solskjaera została liderem Premier League, mając trzy punkty przewagi nad Liverpoolem. Obie drużyny zmierzą się w bezpośrednim starciu już w niedzielę.

Burnley FC - Manchester United 0-1



Bramka: 0-1 Pogba (71.)



1. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-12 21:15 | Stadion: Turf Moor | Arbiter: Kevin Friend STATYSTYKI Burnley FC Manchester United 0 1 Posiadanie piłki 37,4% 62,6% Strzały 7 10 Rzuty rożne 3 4 Faule 15 13 Spalone 3 2

0 1 Burnley FC Manchester United Pope Lowton Tarkowski Mee Pieters Berg Guðmunds­son Westwood Brady Brownhill Wood Barnes de Gea Wan-Bissaka Bailly Maguire Shaw Pogba Rashford Martial Matić Fernandes Cavani SKŁADY Burnley FC Manchester United Nick Pope David de Gea Matthew Lowton Aaron Wan-Bissaka James Tarkowski Eric Bertrand Bailly Ben Mee Harry Maguire Erik Pieters 32′ 32′ Luke Shaw Johann Berg Guðmunds­son 71′ 71′ Paul Pogba 62′ 62′ Ashley Westwood 80′ 80′ Marcus Rashford 65′ 65′ Robbie Brady 90′ 90′ Anthony Martial Josh Brownhill Nemanja Matić 80′ 80′ Chris Wood 45′ 45′ 89′ 89′ Bruno Miguel Borges Fernandes 88′ 88′ Ashley Luke Barnes Edinson Cavani REZERWOWI Will Norris Dean Henderson Phil Bardsley Alex Nicolao Telles Kevin Long 90′ 90′ Axel Tuanzebe Josh Benson Daniel James Jack Cork Juan Mata Dale Stephens 89′ 89′ Scott McTominay 65′ 65′ Dwight McNeil Frederico Rodrigues Santos 88′ 88′ Jay Rodriguez Donny van de Beek 80′ 80′ Matěj Vydra 80′ 80′ Mason Greenwood