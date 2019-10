To był show Christiana Pulisica. W sobotni wieczór 21-letni Amerykanin zdobył hat-tricka, walnie przyczyniając się do zwycięstwa 4-2 nad Burnley. Były to jego pierwsze bramki w barwach Chelsea, do której trafił latem za 64 miliony euro.

W 21. minucie fatalnie zachował się defensor gospodarzy Matthew Lowton, który stracił piłkę na rzecz Pulisica. Młody skrzydłowy pomknął w pole karne i, mimo asysty dwóch obrońców, trafił do siatki.

10. kolejka Anglia - Premier League

2019-10-26 18:30 | Stadion: Turf Moor | Widzów: 20975 | Arbiter: M. Oliver Burnley FC Chelsea Londyn 2 4 DO PRZERWY 0-2 J. Rodriguez 86' D. McNeil 89' C. Pulisic 21',45',56' Willian 58'

Tuż przed przerwą 21-latek zdołał podwyższyć wynik, finalizując indywidualną akcję.

Po zmianie stron Pulisic udowodnił, że także gra głową nie jest mu obca. W 56. minucie pewnie wykończył dośrodkowanie Masona Mounta z lewej strony boiska, kompletując hat-tricka. Czwartą bramkę dla Chelsea zdobył płaskim strzałem Willian.

2 4 Burnley FC Chelsea Londyn Kepa Alonso Azpilicueta Tomori Zouma Pulisic 3 Jorginho Kovaczić Mount Willian Abraham Pope Lowton Mee Pieters Tarkowski Cork Hendrick Westwood Rodriguez Barnes McNeil SKŁADY Burnley FC Chelsea Londyn Nick Pope Kepa Arrizabalaga Revuelta Matthew Lowton 63′ 63′ Marcos Alonso Ben Mee Cesar Azpilicueta 67′ 67′ Erik Pieters Fikayo Tomori James Tarkowski Kurt Happy Zouma Jack Cork 21′, 45′, 56′ 21′, 45′, 56′ Christian Pulisic 65′ 65′ 84′ 84′ Jeffrey Hendrick Luiz Frello Jorginho Ashley Westwood Mateo Kovaczić 86′ 86′ Jay Rodriguez Mason Mount 63′ 63′ Ashley Barnes 58′ 58′ 53′ 53′ 72′ 72′ . Willian 89′ 89′ Dwight McNeil 70′ 70′ Tamy Abraham REZERWOWI Joe Hart Wilfredo Daniel Caballero Phil Bardsley Marc Guehi Kevin Long 63′ 63′ Reece James Charlie Taylor Michy Batshuayi 84′ 84′ 90′ 90′ Robbie Brady 70′ 70′ Olivier Giroud Aaron Lennon 72′ 72′ 77′ 77′ Callum Hudson-Odoi 63′ 63′ Matěj Vydra Rodriguez Pedro

W końcówce zespół Burnley wziął się za odrabianie skład. W ciągu trzech minut wynik zmienił się z 0-4 na 2-4! Gole na gospodarzy zdobywali: Jay Rodriguez oraz Dwight McNeil. Na więcej trafień ekipie "The Clarets" zabrakło już czasu.

Dzięki wygranej Chelsea umocniła się na czwartej pozycji w tabeli. Burnley natomiast zajmuje 11. lokatę.

Pulisic zdobył hat-tricka w Premier League jako drugi Amerykanin w historii. Wcześniej sztuki tej dokonał także Clint Dempsey.





STATYSTYKI Burnley FC Chelsea Londyn 2 4 Posiadanie piłki 44% 56% Strzały 11 13 Strzały na bramkę 7 9 Rzuty rożne 5 6 Faule 7 7 Spalone 1 0

Premier League - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy