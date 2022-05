Jeszcze niedawno brytyjski rząd oskarżał Romana Abramowicza, że ten specjalnie opóźnia proces sprzedaży Chelsea , a dziś już wiadomo, że sprawa ma swój finał. Od kilku dni do mediów docierały informacje, że największe szanse na przejęcie londyńskiego klubu ma konsorcjum, na którego czele stoi amerykański biznesmen, Todd Boehly. Doniesienia potwierdziły się.

Jak pisze brytyjska prasa, najpierw zarząd Premier League zatwierdził zakup Chelsea przez Amerykanina. Boehly pozytywnie przeszedł konieczny test. "Zarząd zastosował test właścicieli i dyrektorów Premier League (OADT) wobec wszystkich potencjalnych dyrektorów i podjął przy tym niezbędną należytą staranność. Członkami konsorcjum nabywającego klub są podmioty stowarzyszone Clearlake Capital Group, LP, Todd Boehly, Hansjorg Wyss i Mark Walter" - powiedział rzecznik PL.

Reklama

Całkowita wartość umowy to 4,25 miliarda funtów. Zostanie ona podpisana wkrótce, ponieważ - jak informuje BBC - rząd Wielkiej Brytanii właśnie dał na to zielone światło. Wcześniej przyjrzał się sprawie i otrzymał prawne gwarancje, że Roman Abramowicz nie zarobi na tej transakcji. To ważny warunek, wszak oligarcha jest objęty sankcjami za powiązania z reżimem Putina.

Późną nocą rząd Wielkiej Brytanii osiągnął stanowisko, dzięki któremu możemy wydać licencję zezwalającą na sprzedaż Chelsea. Po sankcjach nałożonych na Romana Abramowicza rząd ciężko pracował, aby zapewnić Chelsea możliwość kontynuowania gry w piłkę nożną. Ale zawsze byliśmy pewni, że długoterminową przyszłość klubu można zapewnić tylko nowy właściciel. Po szeroko zakrojonych pracach jesteśmy usatysfakcjonowani, że pełny dochód ze sprzedaży nie przyniesie korzyści Romanowi Abramowiczowi ani żadnej innej osobie objętej sankcjami. Rozpoczniemy teraz proces zapewnienia, że dochód ze sprzedaży zostanie wykorzystany na cele humanitarne w Ukrainie i wsparcie ofiar wojny - poinformował rzecznik rządu.

Abramowicz znalazł sposób! Przełomowy moment w sprzedaży Chelsea

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chelsea - Liverpool. Finał Pucharu Anglii (Eleven Sports) WIDEO Eleven Sports

Todd Boehly przejmuje Chelsea. Brytyjski rząd wydał zgodę

Todd Boehly już od początku maja przy Stamford Birdge czuje się jak pełnoprawny gospodarz. Prawie codziennie bywa w siedzibie klubu. Widziano go na przykład przy okazji ostatniego meczu sezonu. Przed spotkaniem Chelsea z Watford przechadzał się po murawie. Następnie oglądał pojedynek z właścicielskiej loży. Tej samej, w której jeszcze niedawno zasiadał Roman Abramowicz.

Wielka ściema Abramowicza?! Amerykanie podnoszą kurtynę!

Zdjęcie Roman Abramowicz na Stamford Birdge / Adam Davy / East News

Zdjęcie Todd Boehly w loży na Stamford Birdge / Robin Jones / Getty Images

Zdjęcie Todd Boehly na ostatnim meczu Chelsea Londyn / Robin Jones / Getty Images