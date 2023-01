Brutalny faul fatalny w skutkach. Christian Eriksen wypada z gry na dłużej

Carroll - były napastnik między innymi Newcastle United , czy Liverpoolu - obejrzał we wspomnianym spotkaniu czerwoną kartkę, ale co ciekawe, wcale nie za faul na Eriksenie . 34-latek był tamtego dnia wyjątkowo brutalny, a o ostatecznym wyrzuceniu z boiska przesądziła druga żółta kartka otrzymana za niebezpieczny faul na Casemiro .

Eriksen nieobecny co najmniej do końca kwietnia

Jak poinformował Manchester United w oficjalnym komunikacie - Eriksen będzie niezdolny do gry co najmniej do końca kwietnia, a klub ma nadzieję, że powróci on na boisko w końcowej fazie obecnej kampanii.