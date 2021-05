Starcie Jakub Modera z Łukaszem Fabiańskim na remis. W 36. kolejce Premier League Brighton and Hove Albion zremisowało z West Hamem United 1-1. Polacy zagrali cały mecz.

36. kolejka Anglia - Premier League

2021-05-15 21:00 | Stadion: The American Express Community Stadium | Arbiter: Andre Marriner Brighton & Hove Albion FC West Ham United FC 1 1 DO PRZERWY 0-0 D. Welbeck 84' S. Benrahma 87'

Pierwsza połowa była bardzo statyczna. Niewiele się działo. Najgroźniejszą sytuację, tuż przed przerwą, mieli goście. W 44. minucie sprzed pola karnego mocno uderzał Tomasz Souczek. Posłał jednak piłkę w środek bramki i Robert Sanchez zdołał odbić futbolówkę.

W drugiej połowie lepiej prezentowało się Brighton. W 51. minucie Alireza Jahanbakhsh próbował pokonać Łukasza Fabiańskiego, ale to polski bramkarz był górą. Pięć minut później obaj znowu stanęli naprzeciwko siebie. Tym razem piłka po strzale Irańczyka minęła "Fabiana". Problem w tym, że o centymetry minęła też bramkę.

Końcówka rozstrzygnęła

W 83. minucie świetną sytuację miał Craig Dawson. Jego strzał głową minimalnie minął jednak bramkę.



Ta okazja zemściła się już minutę później. Po prostopadłym podaniu Danny Welbeck przerzucił piłkę nad interweniującym Fabiańskim i trafił do siatki.



Gospodarze jednak bardzo szybko odpowiedzieli. W 88. minucie Said Benrahma uderzył mocno i celnie sprzed pola karnego, doprowadzając do wyrównania.



MP

1 1 Brighton & Hove Albion FC West Ham United FC Sánchez White Burn Webster Alzate Groß Bissouma Moder Jahanbakhsh Welbeck Trossard Fabiański Coufal Dawson Ogbonna Cresswell Souček Bowen Fornals Rice Lingard Antonio SKŁADY Brighton & Hove Albion FC West Ham United FC Robert Lynch Sánchez Łukasz Fabiański Ben White Vladimír Coufal Dan Burn Craig Dawson Adam Webster Angelo Obinze Ogbonna 67′ 67′ Steven Alzate Aaron Cresswell Pascal Groß Tomáš Souček 18′ 18′ Yves Bissouma 64′ 64′ Jarrod Bowen Jakub Piotr Moder Pablo Fornals Malla 73′ 73′ Alireza Jahan Bachsch Declan Rice 84′ 84′ Danny Welbeck Jesse Lingard 83′ 83′ Leandro Trossard Michail Antonio REZERWOWI Jason Steele Darren Randolph Michał Karbownik Fabián Cornelio Balbuena González Moisés Isaac Caicedo Corozo Issa Diop 67′ 67′ Adam Lallana Ryan Fredericks Alexis Mac Allister Benjamin Johnson Florin Andone Mark Noble Aaron Anthony Connolly 64′ 64′ 87′ 87′ Mohamed Saïd Benrahma 73′ 73′ Percy Muzi Tau Andrij Jarmołenko 83′ 83′ Andi Avdi Zeqiri Ademipo Ibrahim Odubeko

STATYSTYKI Brighton & Hove Albion FC West Ham United FC 1 1 Posiadanie piłki 51,3% 48,7% Strzały 5 12 Strzały na bramkę 3 4 Rzuty rożne 3 3 Faule 7 5

