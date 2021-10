10. kolejka Anglia - Premier League

2021-10-30 16:00 | Stadion: Anfield | Arbiter: Mike Dean Liverpool FC Brighton & Hove Albion FC 2 2 DO PRZERWY 2-1 J. Henderson 4' S. Mané 24' E. Mwepu 41' L. Trossard 65'

Liverpool świetnie zaczął spotkanie. Już w czwartej minucie wyszedł na prowadzenie, po szybkiej akcji i trafieniu Jordana Hendersona.



Chwilę później Brighton mogło wyrównać. Świetną okazję miał Yves Bissouma. Trafił jednak w słupek.

Brutalnie skuteczni byli za to gospodarze. W efekcie, w 24. minucie, strzelili drugiego gola. Piękne dośrodkowanie z prawej strony Alexa Oxlade'a-Chamberlaina, celnym strzałem głową zamknął Sadio Mane.

Brighton łapie kontakt

10 minut później Kameruńczyk mógł zdobyć kolejną bramkę. Wykorzystał błąd Roberta Sancheza, który za długo kiwał się w swoim polu karnym. Gdy bramkarz wybijał piłkę, Mane wykonał wślizg. Piłka odbiła się od jego prawej nogi, następnie od prawej ręki i wpadła do siatki. Po analizie VAR sędzia nie uznał gola, odgwizdując rzut wolny za zagranie ręką.

Wydawało się, że piłkarze "The Reds" kontrolują wydarzenia na boisku, ale rywale się nie poddawali i jeszcze przed przerwą zdobyli bramkę kontaktową. W 41. minucie Enock Mwepu dobrze przymierzył sprzed pola karnego i piłka wpadła za kołnierz Alissona Beckera. Do przerwy więc Liverpool prowadził, ale tylko jedną bramką.

Trossard dwa razy trafił do siatki, ale uznano tylko jednego gola

Piłkarze Brighton rozkręcali się z minuty na minutę. Początek drugiej połowy był wyrównany. Do 65. minuty wynik się nie zmienił. Wtedy goście doprowadzili do wyrównania. Po szybkiej akcji, do siatki trafił Leandro Trossard.



Brighton było na fali i grało znakomicie. Kwadrans przed końcem Trossard ponownie trafił do bramki. Gol jednak nie został uznany, bo Belg był na spalonym.

Do końca meczu wynik się już nie zmienił. Drużyny podzieliły się więc punktami.



MP



2 2 Liverpool FC Brighton & Hove Albion FC Sánchez Veltman Duffy Dunk Cucurella Mwepu March Moder Bissouma Lallana Trossard Alisson Alexander-Arnold Konaté van Dijk Robertson Keïta Jones Henderson Salah Firmino Mané SKŁADY Liverpool FC Brighton & Hove Albion FC Alisson Becker Robert Lynch Sánchez Trent Alexander-Arnold Joël Ivo Veltman Ibrahima Konaté 90′ 90′ Shane Duffy Virgil van Dijk Lewis Dunk 90′ 90′ Andrew Robertson Marc Cucurella Saseta 20′ 20′ Naby Deco Keita 41′ 41′ Enock Mwepu 87′ 87′ Curtis Jones Solomon March 4′ 4′ Jordan Henderson 66′ 66′ Jakub Piotr Moder Mohamed Salah 60′ 60′ Yves Bissouma 78′ 78′ . Roberto Firmino 77′ 77′ Adam Lallana 24′ 24′ Sadio Mané 65′ 65′ Leandro Trossard REZERWOWI Adrián San Miguel del Castillo Jason Steele Joe Gomez 66′ 66′ 90′ 90′ Tariq Lamptey Joel Matip Hayden Roberts Konstantinos Tsimikas Adam Webster Tyler Morton 77′ 77′ Pascal Groß 20′ 20′ Alex Oxlade-Chamberlain 60′ 60′ Alexis Mac Allister 87′ 87′ 88′ 88′ Takumi Minamino Jürgen Locadia Divock Origi Neal Maupay 78′ 78′ Diogo José Teixeira da Silva Jeremy Leonel Sarmiento Morante

STATYSTYKI Liverpool FC Brighton & Hove Albion FC 2 2 Posiadanie piłki 58,6% 41,4% Strzały 10 11 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 5 3 Faule 8 5 Spalone 1 5