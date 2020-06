Manchester United na wyjeździe pewnie pokonał 3-0 Brighton & Hove Albion w meczu 32. kolejki Premier League. Wygraną "Czerwonym Diabłom" zapewnił duet Mason Greenwood - Bruno Fernandes.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Engel dla Interii: Lewandowski jakoś nie ma z tym problemu. Wideo TV Interia

Premier League: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Zawodnicy Ole Gunnara Solskjaera bardzo dobrze weszli w meczu i już po kwadransie objęli prowadzenie. Mason Greenwood wpadł z piłką w polu karnym, myląc obrońców balansem ciała. Oddał niesygnalizowane uderzenie i "Czerwone Diabły" prowadziły 1-0.

Reklama

W 29. minucie było już 2-0, a strzelcem bramki okazał się Bruno Fernandes. Portugalczyk uderzył sprzed pola karnego po podaniu Paula Pogby, a piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od przeciwnika i zmyliła bramkarza. Przez chwilę wydawało się, że gol nie zostanie uznany, bowiem na spalonym mógł być Luke Shaw, ale arbiter uznał, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami.

Na przerwę piłkarze Manchesteru schodzili z prowadzeniem 2-0, a po zmianie stron nie kazali długo czekać na kolejne bramki. Ponownie z dobrej strony pokazali się strzelcy wcześniejszych bramek - po kontrataku Greenwood zacentrował z lewego skrzydła, a akcję w polu karnym zamknął Bruno Fernandes i z bliskiej odległości strzelił swojego już piątego ligowego gola w ósmym występie.



United zrównało się punktami z Wolverhampton Wanderers i zajmuje piąte miejsce w tabeli - w przypadku wykluczenia Manchesteru City z europejskich pucharów gwarantujące udział w Lidze Mistrzów. "Czerwone Diabły" tracą tylko dwa punkty do Chelsea i cztery do Leicester City.

Mistrzostwo Anglii już wcześniej zapewnił sobie Liverpool FC.





32. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-30 21:15 | Stadion: The American Express Community Stadium | Arbiter: A. Marriner STATYSTYKI Brighton & Hove Albion FC Manchester United 0 3 Posiadanie piłki 40% 60% Strzały 7 12 Strzały na bramkę 2 6 Rzuty rożne 4 5 Faule 9 9 Spalone 2 2

0 3 Brighton & Hove Albion FC Manchester United Gea Lindeloef Maguire Shaw Wan-Bissaka Fernandes 2 Matić Pogba Martial Greenwood Rashford Ryan Burn Duffy Dunk Lamptey Montoya Mac Allister Bissouma Pröpper Stephens Connolly SKŁADY Brighton & Hove Albion FC Manchester United Mathew Ryan David de Gea Dan Burn Victor Lindeloef Shane Duffy Harry Maguire 81′ 81′ Lewis Dunk 49′ 49′ 64′ 64′ Luke Shaw 46′ 46′ Tariq Lamptey Aaron Wan-Bissaka Martin Montoya 29′, 50′ 29′, 50′ 64′ 64′ Bruno Miguel Borges Fernandes 81′ 81′ Alexis Mac Allister Nemanja Matić Yves Bissouma 64′ 64′ Paul Pogba 46′ 46′ Davy Pröpper 78′ 78′ Anthony Martial Dale Stephens 16′ 16′ Mason Greenwood 87′ 87′ Aaron Anthony Connolly 78′ 78′ Marcus Rashford REZERWOWI David Button Sergio Romero 81′ 81′ Bernardo Fernandes da Silva Junior Eric Bertrand Bailly Matias Ezequiel Schelotto 64′ 64′ Brandon Williams Pascal Groß 64′ 64′ Andreas Hoelgebaum Pereira 87′ 87′ Solomon March 78′ 78′ Daniel James 81′ 81′ Aaron Mooy Juan Mata 46′ 46′ Neal Maupay 64′ 64′ Scott McTominay Glenn Murray Frederico Rodrigues Santos 46′ 46′ Leandro Trossard 78′ 78′ Odion Jude Ighalo

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>



Zdjęcie Bruno Fernandes i Paul Pogba celebrują zdobytą bramkę /ALASTAIR GRANT /PAP/EPA



WG