Jakub Moder rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie Brighton. Dziś rywalem "Mew" jest Chelsea FC, walcząca o ligowe podium.

Jeśli "The Blues" dziś wygrają - przeskoczą w tabeli Liverpool i awansują na drugie miejsce. Drużyna Juergena Kloppa będzie miała jednak aż dwa mecze zaległe.



Moder dobrze zaczął, ale strzeliła Chelsea

Moder już w 3. minucie pokazał się z dobrej strony i był bliski zdobycia bramki. Po efektownej akcji Brighton polski pomocnik uderzył z linii pola karnego - minimalnie obok słupka.



Dało się zauważyć, że Moder był ustawiony dziś wyjątkowo wysoko - momentami nawet na pozycji środkowego napastnika, schodzącego także do drugiej linii, by wspomagać pomocników.



Goście pierwszy strzał oddali po kwadransie gry. Romelu Lukaku wycofał piłkę do Cesara Azpilicuety, a ten uderzył mocno pod poprzeczkę bramki. Robert Sanchez przeniósł piłkę nad nią.



Chelsea długo się rozkręcała, ale nim minęło pół godziny - wyszła na prowadzenie. Niesygnalizowane uderzenie z dystansu posłał Hakim Ziyech, a zaskoczony Sanchez wpuścił piłkę przy bliższym słupku.





Brigton & Hove Albion - Chelsea FC 0-1 - przerwa meczu

Bramka: 0-1 Ziyech (28.)



Brighton: Sanchez - Veltman, Webster, Burn - Lamptery, Gross, Alzate, Cucurella - Moder, Mac Allister - Welbeck.



Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Silva, Ruediger - Hudson-Odoi, Kante, Jorginho, Alonso - Ziyech, Mount - Lukaku.