Josep Gaurdiola , trener "Obywateli" mógł wreszcie skorzystać ze swoich wielkich gwiazd. W pierwszym składzie wyszli przecież Kevin de Bruyne , który nie grał od sierpnia do stycznia, a także Erling Haaland , który nie grał przez od początku grudnia.

Mimo to długo szło jego podopiecznym jak po grudzie. Czy wynikało to z ich złej gry? Niekoniecznie, a raczej z bardzo dobrej postawy rywala szczególnie Marka Flekkena . Holenderski bramkarz w pierwszej połowie popisał się aż dziewięcioma skutecznymi obronami , zatrzymując m.in. uderzenia Juliana Alvareza , Kyle'a Walkera czy w sytuacji sam na sam Haalanda.

Jakby tego było mało, to w 21. minucie Flekken zaliczył asystę . Golkiper wybił piłkę z piątego metra, po drodze Ivan Toney zastawił Nathana Ake , a futbolówka dotarła do Neala Muapaya , który będąc przed Edersonem nie dał mu szans. Holender został pierwszym bramkarzem, który w tym sezonie Premier League wykazał się ostatnim podaniem.

Gdy wydawało się, że Brentford utrzyma prowadzenie przynajmniej do przerwy, to gospodarze popełnili błąd. De Bruyne wrzucił piłkę w pole karne, gdzie Ethan Pinnock za krótko wybił ją głową, futbolówkę przejął Phil Foden i doprowadził do remisu. Była trzecia minuta doliczonego czasu.