Bramkarz Barcelony trafił do Anglii. "Zawsze marzyłem, żeby tu być"

To nie był dobry interes Barcelony. W lipcu 2019 roku pozyskała Neto z Valencii, płacąc za niego 26 mln euro. Teraz oddała go za darmo do Premier League.

Brazylijski golkiper podpisał roczny kontrakt z AFC Bournemouth. To beniaminek angielskiej ekstraklasy. Dla 33-latka jest piątym przystankiem w Europie.

Przed przybyciem do Hiszpanii Neto reprezentował barwy Fiorentiny i Juventusu. Z turyńskim klubem zagarnął na krajowym podwórku wszystkie trofea - mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Włoch. Potem - już na Półwyspie Iberyjskim - dorzucił do tego Copa del Rey.

Reklama

- Przeżyłem wspaniałe chwile w Hiszpanii i we Włoszech, ale zawsze marzyłem, żeby grać w Premier League. To dla mnie bardzo ważne, że tu jestem. Pragnę dać z siebie wszystko dla tego klubu - wyznał Neto już w Anglii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Głośne owacje dla zawodników Barcelony przed meczem o Puchar Gampera. WIDEO INTERIA.TV

Przez trzy lata Neto rozegrał dla Barcelony tylko 21 spotkań. W poprzednim sezonie - ledwie cztery. Trzykrotnie pokazał się w La Liga i raz w Pucharze Króla. W żadnym meczu nie zachował czystego konta, kapitulował w sumie pięć razy.

Pierwszym zmiennikiem Marca-Andre ter Stegena w Barcelonie będzie teraz 23-letni Iñaki Peña, który tego lata wrócił z wypożyczenia do Galatasaray Stambuł.

ZOBACZ TAKŻE: