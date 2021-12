Mecz Aston Villa - Chelsea rozpocznie się w niedzielę, czyli drugi dzień świąt (Boxing Day) o godzinie 18.30 na stadionie Villa Park w Birmingham. Gdzie oglądać Aston Villa - Chelsea? Transmisja tv meczu Aston Villa - Chelsea w canal+sport, transmisja "na żywo" na sport.interia.pl.

Aston Villa - Chelsea. Wyniki i sytuacja w tabeli Premier League

"Lwy" do meczu Aston Villa - Chelsea podejdą zmotywowani ostatnim zwycięstwem nad Norwich i postawieniu się innemu kandydatowi do mistrzostwa, Liverpoolowi. Aston Villa w tabeli Premier League zajmuje obecnie dziesiątą lokatę, a na koncie "The Villains" widnieją 22 punkty. Aston Villa do Chelsea w tabeli Premier League traci aż 16 oczek, dlatego faworyt tego meczu jest jeden. Wydaje się jednak, że Aston Villa wyszła w końcu z kryzysu z października i listopada, gdy zaliczyła aż pięć porażek z rzędu. Grudniowy bilans "Lwów" to dwa zwycięstwa i dwie porażki oraz jedno przełożone spotkanie. Wszystko przez szalejącą liczbę zakażeń koronawirusem w drużynie Matty’ego Casha. Aston Villa nie była w stanie skompletować 14 graczy gotowych do gry z Burnley.

Ostatnie wyniki Aston Villi w Premier League:

Norwich - Aston Villa 0-2

Liverpool - Aston Villa 1-0

Aston Villa - Leicester 2-1

Mecz Aston Villa - Chelsea to dla gości szansa, by po dwóch meczach bez zwycięstwa w końcu zgarnąć komplet punktów. "The Blues" złapali lekką, przedświąteczną zadyszkę, ale w starciu Aston Villa - Chelsea to oni są murowanym faworytem. Chelsea w tabeli Premier League zajmuje trzecie miejsce, zdobywając do tej pory 38 punktów. Nad czwartym Arsenalem londyńczycy mają przewagę sześciu punktów. Chelsea ma za sobą wygrane spotkanie w Carabao Cup - w minioną środę w eksperymentalnym składzie wygrali 2-0 z Brentford i zagrają w półfinale. Eksperymenty kadrowe Thomasa Tuchela to jednak nie tylko próba wprowadzania młodych piłkarzy do kadry, ale przede wszystkim zakażenia koronawirusem wśród piłkarzy. Mimo sporej ich liczby trener Chelsea zapowiedział, że nie będzie zmuszał sowich piłkarzy do szczepień przeciw Covid19.

Ostatnie wyniki Chelsea w Premier League

Wolves - Chelsea 0-0

Chelsea - Everton 1-1

Chelsea - Leeds 3-2

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Chelsea - Southampton 1-1 (4:3) Bramki. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Aston Villa - Chelsea. Kiedy i o której mecz Premier League?

Mecz Aston Villa - Chelsea rozpocznie się w niedzielę o godzinie 18.30 na Villa Park w Birmingham.

Aston Villa - Chelsea. Gdzie oglądać transmisję tv?

Mecz Aston Villa - Chelsea w tv - transmisja w canal+sport.

Mecz Aston Villa - Chelsea. Transmisja online live stream

Aston Villa - Chelsea online live stream na platformie canal+sport.

O której początek meczu Aston Villa - Chelsea? Godzina 18.30 w niedzielę.

Transmisja TV meczu Aston Villa - Chelsea: canal+sport.

Stream online meczu Aston Villa - Chelsea: cnalaplus.com.

Tekstowa relacja "na żywo" Aston Villa - Chelsea: sport.interia.pl.

