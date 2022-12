Boxing Day to co roku wyjątkowy punkt w kalendarzu Premier League - tym razem jednak aura wokół tego dnia, można by rzec, była podwójne niezwykła, bowiem poprzednia kolejka rozgrywek angielskiej ekstraklasy zakończyła się... 13 listopada. Długa pauza spowodowana była oczywiście MŚ 2022 w Katarze.