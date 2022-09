"Bomba, która nie wybuchła". PSG chciało "na siłę" sprzedać Neymara gigantowi!

Neymar niezmiennie pozostaje najdroższym piłkarzem świata - Brazylijczyk został wykupiony przez Paris Saint-Germain w 2017 roku z FC Barcelona za 222 mln euro i do dziś rekord ten pozostaje niepobity. Na pewno nie można powiedzieć, by "Les Parisiens" żałowali takiego ruchu, ale zdaje się, że era piłkarza na Parc des Princes niebawem będzie zmierzać do swego końca.

Zawodnik co prawda cały czas jest kluczową postacią PSG - o czym świadczy chociażby fakt, że w sześciu spotkaniach bieżącego sezonu zdobył już dziewięć bramek i odnotował sześć asyst - natomiast poza boiskiem sytuacja z 30-latkiem nie wygląda już tak kolorowo.

Neymar ma nie cierpieć Kyliana Mbappe. Z wzajemnością

Mowa tu konkretnie o jego konflikcie z innym gwiazdorem - Kylianem Mbappe, z którym ponoć ostatnio omal się nie pobił w szatni. Relacja Neymara z jego młodszym kolegą spędza włodarzom klubu sen z powiek, a trzeba tu podkreślić, że bez wątpienia przedkładają oni Francuza nad byłego gracza "Blaugrany".

W związku z tym istnieją liczne przesłanki by sądzić, że z ofensywnego tria Mbappe - Messi - Neymar to ostatni z wymienionych ma największe szanse na to, by najprędzej pożegnać się z zespołem mistrzów Francji, nawet biorąc poprawkę na fakt, że kontrakt Messiego wygaśnie już w czerwcu 2023 roku. Tak przynajmniej wynika z doniesień dziennika "Marca".

Neymar w Manchesterze City? Zdecydowane weto ze strony Anglików

Hiszpańska gazeta ujawniła bowiem, że zarządowi PSG tak mocno zależało na rozstaniu z Brazylijczykiem, że do samego końca letniego okienka transferowego próbowali go "wypchnąć" z zespołu. Pierwotnie mówiło się, że mistrzowie Francji rozmawiali z londyńską Chelsea, natomiast obecnie wygląda na to, że konkretny kontakt został nawiązany z Manchesterem City.

Oferta "Les Parisiens" nie spotkała się jednak z pozytywnym odzewem ze strony "Obywateli", którzy po pierwsze już wcześniej wzmocnili atak Erlingiem Haalandem, a po drugie obawiali się, że Neymar mógłby zepsuć atmosferę w zespole. Tym samym plan PSG spalił na panewce ("Marca" określiła to mianem "bomby, której nie było"), ale w obliczu takiego przebiegu zdarzeń można się spodziewać, że kolejna próba pożegnania 30-latka może nastąpić już w styczniu.

Neymar ma za sobą liczne sukcesy w PSG

Neymar jak dotychczas z Paris Saint-Germain zdobył m.in. cztery mistrzostwa Francji i trzy puchary krajowe. Wciąż jednak brakuje mu triumfu w Lidze Mistrzów wespół z paryżanami. Jego obecna umowa ważna jest do końca czerwca 2025 roku.

