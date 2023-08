Bolesne zderzenie z rzeczywistością. Gigant wypunktował beniaminka

Argentyński szkoleniowiec Chelsea na swoje pierwsze zwycięstwo musiał poczekać aż do trzeciej kolejki. The Blues po dwóch seriach gier byli zespołem z największym posiadaniem piłki (70,5 proc.). To przyniosło im jednak tylko punkt. W zespole gospodarzy nie wystąpiło kilku zawodników z powodu kontuzji, ale Pochettino zestawił drużynę, która z kopciuszkiem po prostu musiała wygrać.



W szeregach beniaminka jest wielu piłkarzy bez doświadczenia na boiskach Premier League. Najbardziej znana twarz to Ross Barkley, któremu dekadę temu przypięto łatkę "złotego dziecka", kiedy jeszcze grał dla Evertonu. Kariera Anglika - zwłaszcza w ostatnich latach - wyhamowała. Głównie dlatego wylądował w Luton, gdzie jest gwiazdą, ale na dobrze sobie znanym Stamford Bridge (był piłkarzem Chelsea przez kilka lat) nie wyróżnił się niczym szczególnym.



Premier League. Chelsea - Luton. Przełamanie Sterlinga

Może nie w każdym meczu tego sezonu Chelsea będzie faworytem, jednak z tego starcia londyńczycy musieli wyjść zwycięsko. Od pierwszych minut gospodarze przejęli inicjatywę, rozgrywali piłkę i długo się przy niej utrzymywali. Już w 7. minucie Raheem Sterling mógł otworzyć wynik meczu, ale jego piekielnie mocny strzał z około dziesiątego metra złapał zasłonięty Thomas Kaminski. Bramkarz Luton miał szczęście, ponieważ piłka leciała prosto w niego.



30-letni Kaminski ma polskie korzenie. Jego ojciec - Jacek Kamiński niegdyś był reprezentantem Polski w siatkówce. Thomas w przeszłości występował w młodzieżowych drużynach reprezentacji Belgii, stąd nie wszyscy polscy fani mogą go kojarzyć. Dzięki przygodzie Luton w najwyższej klasie rozgrywkowej z pewnością to się zmieni. W 15. minucie groźne uderzenie oddał Enzo Fernandez, po którym piłka musnęła poprzeczkę.



Napór Chelsea trwał. Kaminski skapitulował w 17. minucie, kiedy po indywidualnej akcji Sterling wpakował piłkę do siatki. Popisał się ładną kiwką, wrzucił na karuzelę Ryana Gilesa i pewnym strzałem zdobył pierwszego gola. W ostatnich minutach londyńczycy skupili się bardziej na tym, aby tuż przed przerwą nie stracić bramki. Luton miało parę sytuacji, ale po trzech kwadransach beniaminek ani razy nie trafił w światło bramki. Robert Sanchez musiał jednak utrzymywać koncentrację, by stanąć na wysokości zadania w razie niebezpieczeństwa.



Pechowy mecz Fernandeza, ale skuteczny był Sterling

Kupiony zimą z Benfiki za 121 milionów euro Enzo Fernandez do poprzeczki w drugiej połowie dorzucił jeszcze słupek. W 55. minucie piłkę do Argentyńczyka zagrał Sterling. Angielski skrzydłowy spisał się naprawdę dobrze. Asystę zabrakło mu obramowanie bramki na Stamford Bridge, jednak w 68. minucie podwoił swój dorobek bramkowy. Po podaniu Malo Gusto uwolnił się spod opieki obrońców gości i podwyższył stan meczu na 2:0. Tym samym Sterling na koncie miał dwa gole, a Francuz dwie asysty.



Gra tercetu Fernandez - Sterling - Nicolas Jackson mogła się podobać. W 75. minucie Fernandez przerzucił piłkę na prawe skrzydło do Sterlinga, który wyłożył ją jak na tacy Jacksonowi. Senegalczyk z okolic czwartego metra strzelił swojego pierwszego gola w Premier League po letnim transferze do Chelsea. Dzięki temu Sterling w końcu zanotował finalne podanie.



Beniaminek z Luton w swoim drugim meczu doznał drugiej wysokiej porażki (na inaugurację The Hatters ulegli na wyjeździe Brighton 1:4). Obiekty Brighton i Chelsea nie należą jednak do najłatwiejszych w angielskiej elicie, więc na razie jest za wcześnie na wyciągnanie jakichkolwiek wniosków z tych spotkań. Podopieczni Roba Edwardsa dali z siebie tyle, ile mogli. A mogli niewiele. Jeden celny strzał przez cały mecz nie mógł dać pierwszych punktów.



Dla Chelsea była to pierwsza ligowa wygrana na Stamford Bridge od... siedmiu spotkań.

Sebastian Zwiewka, INTERIA

Statystyki meczu Chelsea 3 - 0 Luton Town Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 18 11 Strzały celne 8 1 Strzały niecelne 6 5 Strzały zablokowane 4 5 Ataki 92 84

Chelsea FC / IAN KINGTON / East News

Chelsea występuje na Stamford Bridge od czasu swojego założenia, czyli od 1905 roku. / JUSTIN TALLIS / AFP / AFP