W meczu 22. kolejki Championship ekipa Derby County nie dała szans drużynie Birmingham City, zwyciężając na wyjeździe 4-0. Spory udział w wygranej "Baranów" mieli Polacy - Krystian Bielik strzelił gola, a Kamil Jóźwiak zanotował asystę.

Krystian Bielik w ostatnim czasie znajduje się w kapitalnej formie, co potwierdził w 15. minucie spotkania. Polak sprytnie wykorzystał zamieszanie w polu karnym gospodarzy po rzucie rożnym i posłał piłkę do siatki. Był to jego pierwszy gol po zerwaniu więzadeł.

W ciągu kolejnych 11. minut ekipa Polaków zdobyła dwie kolejne bramki. Najpierw Graeme Shinnie wykorzystał rzut karny, a następnie golkipera pokonał Colin Kazim-Richards.



W drugiej połowie "Barany" dobiły rywala. W 77. minucie Kamil Jóźwiak przeprowadził kapitalną akcję indywidualną na prawej flance i dośrodkował wprost na głowę Jasona Knighta, który ustalił wynik meczu.



