Mendy jeszcze oficjalnie nie ustosunkował się do nowych zarzutów, ale jego prawnik zapewnił, że piłkarz zaprzeczy tym oskarżeniom.

Mendy przebywa w areszcie od sierpnia, a jego wniosek o zwolnienie za kaucją został odrzucony. Gdy tylko postawiono mu zarzuty, Francuz został zawieszony przez klub.

Francuski obrońca dołączył do Manchesteru w 2017 roku za ok. 52 mln funtów i ma na koncie trzy tytuły mistrza Anglii. W sumie w barwach "The Citizens" rozegrał 75 meczów. W reprezentacji Francji zanotował 10 występów. Był w składzie kadry, która wywalczyła w 2018 roku mistrzostwo świata.

