Rozwiązanie przez Chelsea kontraktu z Thomasem Tuchelem we wrześniu ubiegłego roku było bez wątpienia nie tylko niespodziewane, ale wręcz szokujące - Niemiec bowiem wraz z "The Blues" zdołał wcześniej wygrać Ligę Mistrzów i dopisać dodatkowo do swojego konta Superpuchar Europy oraz klubowe MŚ, a więc stały za nim naprawdę pokaźne sukcesy. W samej kampanii 2022/2023 ekipa ze Stamford Bridge również nie radziła sobie jakoś specjalnie źle.