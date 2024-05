Będzie głosowanie ws. wycofania VAR-u, jest wniosek klubu. Podano termin

- Gdyby nie szereg błędnych lub kontrowersyjnych decyzji, bylibyśmy jeszcze wyżej w tabeli . Kiedy gol zostaje strzelony i ani jedna osoba na stadionie nie kwestionuje ważności tego gola, w tym zarówno zawodnicy, trenerzy, kibice, a nawet sami sędziowie meczowi, to czy ktoś, kto zdalnie nie uznaje tego gola, jest naprawdę tym, czego chce lub potrzebuje piłka nożna? Nadszedł czas, aby zadać sobie to pytanie - powiedział.

Zarząd Wolves pokazał, że nie zamierza zatrzymywać się na publicznych wypowiedziach. Złożył wniosek, by 6 czerwca na corocznym zgromadzeniu klubów Premier League przegłosować wycofanie systemu VAR. Rezolucja została przyjęta, a więc głosowanie się odbędzie. By system wideoweryfikacji został usunięty, potrzeba głosów 14 z 20 klubów. Trudno spodziewać się, by udało się przekonać aż tylu działaczy do zmiany zdania.