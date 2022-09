Bednarek podjął decyzję - zmienia klub w ostatni dzień okienka!

Bednarek w ostatnich meczach zasiadał na ławce rezerwowych Southampton, a miało to związek z jego chęcią odejścia z klubu. W angielskich mediach sporo mówiło się o zainteresowaniu West Hamu, Leicester i Aston Villi, ostatecznie piłkarz zdecydował się na ostatni z tych klubów.

Reklama

CZYTAJ TAKŻE: Oto najdroższy transfer lata! MU płaci za Brazylijczyka 92 mln euro

26-latek trafi do Aston Villi na zasadzie rocznego wypożyczenia i tym samym dołączy do innego z reprezentantów Polski, Matty`ego Casha. Zespół Stevena Gerrarda słabo zaczął sezon, przegrywając cztery z pierwszych pierwszych meczów.

Kadrowicz Czesława Michniewicza okazję do debiutu może mieć już w sobotę, a jeśli tak będzie, to czeka go bardzo poważny sprawdzian, bo The Villans w szóstej kolejce udadzą się na Etihad Stadium na mecz z Manchesterem City.

Premier League. Jan Bednarek zostanie piłkarzem Aston Villi

Bednarek do Anglii trafił w 2017 roku, przechodząc z Lecha Poznań za 6 milionów euro. W ciągu pięciu lat spędzonych na południu Anglii zagrał w 153 meczach, zdobywając w nich 7 bramek i dokładając 4 asysty.

CZYTAJ TAKŻE: Utalentowany Polak idzie w ślady Zalewskiego. AS Roma ogłosiła to oficjalnie!

Jego rywalami do gry w nowej klubie będą Tyrone Mings, Ezri Konsa czy Calum Chambers. Przed sezonem na Villa Park za ponad 30 milionów euro trafił Diego Carlos z Sevilli, który jednak nabawił się kontuzji i jest wyłączony z gry na dłuższy czas.