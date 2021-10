Do przerwy piłkarze Chelsea cieszyli się z jednobramkowego prowadzenia - gola strzelił Trevoh Chalobah. Do siatki w pierwszej połowie trafił także Timo Werner, ale jego trafienie ostatecznie nie zostało uznane.



W 61. minucie rzut karny wykorzystał James Ward-Prowse, doprowadzając do wyrównania. Kilkanaście minut później piłkarz Southampton osłabił jednak swoją ekipę, wylatując z boiska po faulu na Jorginho.



Chelsea wykorzystała osłabienie rywala i w końcówce strzeliła dwa gole na wagę trzech punktów. Do siatki trafiali Timo Werner oraz Ben Chilwell.





Premier League. Porażka Bednarka, zwycięstwo Klicha

Z trzech punktów cieszył za to Mateusz Klich - jego Leeds United wygrało 1-0 Watford. Przemysław Płacheta znalazł się natomiast poza kadrą meczową ekipy Norwich City, która zremisowała bezbramkowo w wyjazdowym starciu z Burnley.



