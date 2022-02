Piers Morgan to popularny na Wyspach dziennikarz i prezenter, współpracujący m.in. z "Daily Mail", "The Sun", a od niedawna także ze startującą właśnie telewizją talkTV. Znany jest m.in. z tego, że uwielbia piłkę nożną i z wielką pasją kibicuje londyńskiemu Arsenalowi oraz z tego że... lubi wbić kij w mrowisko.

Krótko po północy 14 lutego Morgan zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie przedstawiające Odella Beckhama Jra, gwiazdę drużyny NFL Los Angeles Rams i uczestnika Super Bowl. Fotografię opatrzył podpisem "Dobrze oglądać Beckhama, który potrafi grać w futbol...", czym bez wątpienia nawiązał do postaci Davida Beckhama, słynnego niegdyś zawodnika m.in. Manchesteru United i Realu Madryt.



Piers Morgan: David Beckham najbardziej przereklamowanym piłkarzem. Gary Lineker odpowiada

W obronie "Becksa" stanął Gary Lineker, obecnie telewizyjny ekspert, a niegdyś również ważny angielski zawodnik, który przeszedł do historii m.in. jako król strzelców MŚ 1986. "Możesz go nie lubić z jakiegokolwiek powodu, ale David Beckham był świetnym piłkarzem. Jeden z naszych najlepszych" - napisał Lineker na własnym twitterowym profilu.



"Możesz chcieć mu się podlizywać, z jakiegokolwiek powodu, ale Beckham to najbardziej przereklamowany piłkarz w historii. Nie znalazłby się nawet na ławce rezerwowych 'The Invicibles'" - odrzekł Morgan, nawiązując do słynnego składu "Kanonierów" z sezonu 2003/2004, który sięgnął po mistrzostwo Anglii bez żadnej porażki.



Wówczas Lineker wymienił wszystkie większe sukcesy Beckhama na boisku, ironizując względem stwierdzeń dziennikarza. Zwrócił też uwagę na jego wielkie zdolności techniczne. "Wystarczy zabrać mu dośrodkowania i rzuty wolne, a zostanie głodny sławy ślimak z głupimi fryzurami, który wygrywał tak wiele tylko dzięki wspaniałym graczom wokół niego" - zripostował Morgan.



Lineker zwrócił uwagę, że argument nie ma sensu, bo to tak, jakby zabrać Ronaldo jego gole. Wówczas Morgan postanowił już bezpośrednio wbić szpilkę w Linekera.





Piers Morgan atakuje Gary'ego Linekera. "Byłbym bezużyteczny jak ty" - zripostował ekspert piłkarski

"Tyle tylko, że Ronaldo to najlepszy piłkarz na świecie i potrafi zrobić wszystko lepiej od Beckhama. To bardziej byłaby sytuacja, w której tobie by odebrano wystawanie pod bramką w oczekiwaniu na gole i wciskanie się. Bez tego musiałbyś mieć szczęście, by znaleźć się w najlepszej jedenastce Leicester City" - skomentował prezenter, odnosząc się do faktu, że Lineker swoją seniorską karierę rozpoczynał właśnie w ekipie "Lisów" i to tam jego talent rozkwitł.



"Pełna zgoda - bez wystawania pod bramką i wciskania się nie zdobyłbym setek goli i nie otrzymałbym Złotego Buta. Byłbym jak ty - zupełnie bezużyteczny" - zakończył Lineker.



Morgan nie odpisał już nic konkretnego poza paroma emotikonami - w tym jedną sugerującą, że Lineker "połknął haczyk". Później jednak napisał ogólnie: "Żeby wszystko wyjaśnić - moja opinia na temat umiejętności Beckhama to nic osobistego. Uważam, że Messi też jest przereklamowany" - stwierdził i wywołał kolejną falę komentarzy...





David Beckham ma na swoim koncie szereg tytułów

David Beckham swoją karierę piłkarską zakończył w 2013 roku będąc zawodnikiem Paris Saint-Germain. Od tego czasu skupił się na działalności biznesowej, m.in. stając się współwłaścicielem zespołu MLS Inter Miami.



"Becks" ma na swoim koncie m.in. sześć mistrzostw i dwa Puchary Anglii, mistrzostwo Hiszpanii, mistrzostwo Francji i dwa mistrzostwa MLS. Był też przez lata kapitanem angielskiej reprezentacji, a w 2003 roku w uznaniu jego zasług otrzymał Order Imperium Brytyjskiego.