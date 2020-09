Bayern Monachium ponownie jest zainteresowany Callumem Hudsonem-Odoiem, skrzydłowym Chelsea.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arsenal - Chelsea 2-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

19-letni piłkarz jest na celowniku kilku klubów w Europie. Wśród nich są Juventus Turyn i RB Lipsk.

Reklama

Do gry wraca także Bayern. Klub, który w poprzednim sezonie wywalczył potrójną koronę, interesował się Hudsonem-Odoiem już wcześniej, a teraz powrót do Interu Mediolan Ivana Perišicia powoduje, że znowu potrzebuje zawodnika na skrzydło.



Młody Anglik zagrał 10 minut w barwach Chelsea w poniedziałkowym meczu pierwszej kolejki Premier League przeciwko Brighton. "The Blues" zwyciężyli 3-1.