Bayern wypuści następcę "Lewego" z rąk? W Anglii są więcej niż pewni swego!

Paweł Czechowski Premier League

W Tottenhamie Hotspur panuje powszechne przekonanie, że kluczowy zawodnik drużyny - Harry Kane - w najbliższym czasie nie zmieni klubowych barw i zwiąże się z "Kogutami" nowym kontraktem. To by oznaczało koniec sagi transferowej związanej z Bayernem Monachium - "Die Roten" mówią bowiem otwarcie, że jeśli wykonają jakieś większe ruchy na rynku, to dopiero latem. Tym samym angielski napastnik, wbrew oczekiwaniu wielu, nie zostałby następcą Roberta Lewandowskiego z prawdziwego zdarzenia...

Harry Kane następcą Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium?