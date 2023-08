Bayern podejmuje ostatnią próbę, by kupić gwiazdę. W tle wielki rekord

Za trzecim razem Bayern miał zaoferować około 100 milionów euro, ale ta kwota także nie została przyjęta. Angielski klub podobno oczekuje za 30-letniego napastnika 100 milionów, ale funtów , czyli ok. 115 milionów euro .

Monachijczycy nie zamierzają jednak rezygnować. We wtorek wieczorem podjęli ostatnia próbę przekonania do siebie "Kogutów". Niemiecki klub ma przeprowadzić nową rundę rozmów, ale czas ucieka. Sam piłkarz wyznaczył czas na osiągnięcie porozumienia do końca tygodnia.