Bayern Monachium nerwowo wyczekuje na transfer Calluma Hudsona-Odoi'a. Klub mistrza Niemiec złożył Chelsea kolejną ofertę, a piłkarz poinformował "The Reds", że chce odejść już teraz, ale Chelsea nie chce go puścić.

To już ostatnie dni zimowego okienka transferowego. Zamknie się 31 stycznia, więc czasu jest niewiele. Chelsea jednak nie daje się przekonać i mimo oferty, która według niemieckich mediów wynosi ok. 40 mln euro, chce zatrzymać 18-latka.

Młody skrzydłowy nie dostaje wielu szans na grę w Chelsea i chce odejść, aby móc regularnie grać. Potencjał ma ogromny, o czym świadczyć może choćby wspaniały gol strzelony w niedzielnym meczu z Sheffield Wednesday w Pucharze Anglii.



- Nie dziś. Jutro. Jeśli będę miał coś do przekazania, to powiem to jutro - uciął w niedzielę dyskusję o szansach na pozyskanie skrzydłowego dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidżić. Czy jego słowa można odebrać jako sygnał, że w poniedziałek dojdzie do decydujących rozmów?



Tymczasem po niedzielnym zwycięstwie Chelsea 3-0 Gianfranco Zola, asystent menedżera Maurizia Sarriego, przekonywał, że w klubie robią wszystko, aby utalentowany piłkarz pozostał.

- Chcemy, aby pozostał, po to go sprowadziliśmy. Nie wiem, jak to się skończy, ale chcemy, żeby z nami został. Ma kontrakt, trenuje, wierzę, że nie odejdzie - powiedział Zola, cytowany przez espn.com.

- Nie sądzę, że jest wielu 18-latków, którzy grają więcej od niego w czołowych klubach Europy - powiedział Zola, odpierając zarzut, że Chelsea nie daje Hudsonowi-Odoiowi szansy na rozwój.

- To pokazuje, że wierzymy w niego. Jesteśmy zdania, że może być bardzo ważnym piłkarzem dla naszego zespołu - zapewnił Zola.



Według bild.de osoby z otoczenia piłkarza szacują, że szanse na transfer wynoszą 70 procent.



Kontrakt Hudsona-Odoi'a z Chelsea ma być ważny do 2020 roku. Klub chciał go przedłużyć, ale piłkarz odrzucił ofertę. Bild.de twierdzi, że dzięki niej miałby zarabiać nawet 100 tys. funtów tygodniowo.

