Bartosz Białkowski został wypożyczony z Ipswich Town do Millwall FC, potwierdził nowy klub polskiego bramkarza na stronie internetowej.

Białkowski ma wzmocnić rywalizację w bramce "Lwów", do których wcześniej dołączył już Frank Fielding.

Polak spędził w Ipswich pięć lat, notując 178 występów i trzykrotnie będąc wybieranym zawodnikiem roku.

Białkowski do Anglii trafił już w 2006 roku - do Southampton FC, z którego jednak był wypożyczany do innych klubów m.in. Ipswich. Po sześciu latach przeszedł do Notts County, które potem zmienił na Ipswich. W zeszłym roku znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata w Rosji. W reprezentacji wystąpił raz - w towarzyskim spotkaniu z Nigerią w marcu 2018 roku.

"Odczuwam ulgę. To było parę szalonych tygodni, ale cieszę się, że w końcu wszystko zostało sfinalizowane. Z niecierpliwością czekam na przyszłość" - powiedział Białkowski, cytowany przez internetową stronę "Lwów".

"Championship to liga, w której rozegrałem wiele meczów i jestem na nią gotowy" - dodał.

"Jego bilans na tym poziomie jest wspaniały. Oczywiście w zeszłym sezonie grał w przechodzącym trudne chwile Ipswich i miał trochę wzlotów oraz upadków, co nie zmienia jego profesjonalnego podejścia i chęci wykonywania pracy dobrze. Bycie zawodnikiem roku trzy razy z rzędu w takim klubie jak Ipswich pokazuje, jakim talentem dysponuje" - stwierdził Neil Harris, menedżer Millwall.

