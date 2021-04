Barnsley - Rotherham 1-0. Michał Helik zaliczył asystę

Michał Helik pomógł swojej drużynie w odniesieniu ważnej wygranej. Po asyście polskiego obrońcy Barnsley pokonało 1-0 Rotherham w 44. kolejki Championship.

Zwycięska bramka padła bardzo szybko, bo już w 2. minucie meczu. Po asyście Helika bramkę na wagę trzech punktów zdobył Carlton Morris.



To ważna wygrana Barnsley, które wciąż ma szanse na awans do Premier League. Drużyna Helika zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli, dające możliwość gry w barażach. W tabeli jest bardzo ciasno - Barnsley traci tylko jeden punkt do trzeciego miejsca i ma jeden punkt przewagi nad szóstym zespołem.



Helik jest w tym sezonie istotnym piłkarzem Barnsley. Wystąpił w 41 ligowych spotkaniach, zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty.

