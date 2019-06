Barcelona doszła do porozumienia z Evertonem i sprzedała André Gomesa za 25 mln euro.

Zdjęcie André Gomes /AFP

Portugalczyk został piłkarzem Barcelony trzy lata temu tuż po tym, jak wywalczył ze swoją reprezentacją mistrzostwo Europy. "Duma Katalonii" wykupiła go z Valencii za 35 mln euro, a kwota ta wzrosłaby o kolejnych 20 mln, gdyby spełnione zostały dodatkowe warunki.



Do tego trzeba było jednak sukcesów, a Portugalczyk nie wywalczył sobie pewnego miejsca w składzie.

W pierwszych dwóch sezonach grywał na różnych pozycjach w środkowej strefie. Zaliczył w sumie 78 występów, w których strzelił trzy gole i miał cztery asysty.

W efekcie zapadła decyzja o wypożyczeniu go do Evertonu. W minionym sezonie rozegrał w jego barwach 29 spotkań (gol i dwie asysty). Teraz angielski klub zdecydował się go wykupić, a Barcelona sprzedać za 25 mln euro. Ostateczna kwota transferu może wzrosnąć, bo w umowie przewidziano bonusy za spełnienie dodatkowych warunków.

Jako piłkarz Barcelony zdobył mistrzostwo Hiszpanii, dwa Puchary Króla i krajowy Superpuchar.



MZ