Everton odrzucił ofertę Barcelony za Richarlisona. Katalończycy oferowali angielskiemu klubowi 100 milionów euro!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Bramkarz Manchesteru United rozbił Lamborghini. Wideo INTERIA.TV

Barcelona szuka napastnika, bo kontuzjowany jest Luis Suarez. Urugwajczyk ma wrócić do gry dopiero za cztery miesiące i klub ze stolicy Katalonii poluje na zawodnika, który mógłby go zastąpić.

Reklama

Eric Abidal, dyrektor sportowy Barcelony, upatrzył sobie napastnika Evertonu Richarlisona. Pytał o niego już latem. Teraz złożył konkretną ofertę opiewającą na 100 milionów euro. Angielski klub natychmiast ją odrzucił, bo nie zamierza osłabiać składu.

Co prawda była to bardzo dobra oferta, bo Everton kupił Brazylijczyka w lipcu 2018 roku z Watfordu za 40 milionów funtów. Barcelona oferowała więc ponad dwa razy więcej.

Richarlison niedawno przedłużył kontrakt z Evertonem do końca sezonu 2023/24. Jest on czołowym piłkarzem tego klubu. Do tej pory rozegrał on 65 meczów i zdobył 24 bramki. W tym sezonie wystąpił 22 razy w Premier League i strzelił osiem goli. W reprezentacji zagrał 17 spotkań i trafiał do siatki sześć razy.

MP



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League