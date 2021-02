W meczu 21. kolejki Premier League West Ham United pokonał na wyjeździe Aston Villę 3-1. Bohaterem gości został debiutujący w drużynie Jesse Lingard, który zdobył dwie bramki. 90 minut rozegrał Łukasz Fabiański.

Na bramki trzeba było czekać do drugiej połowy. W 51. minucie prowadzenie "Młotom" dał strzałem z ostrego kąta Tomasz Souczek. Pięć minut później było już 0-2. Do siatki trafił wypożyczony z Manchesteru United Jesse Lingard.



West Ham cieszył się spokojnym prowadzeniem, ale Łukasz Fabiański nie zdołał zachować czystego konta. Dziewięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry pokonał go Ollie Watkins.



Ostatnie słowo napisało jednak go gości. W 83. minucie z dubletu cieszył się Lingard, który uderzył z pola karnego. Bramkarz był bliski skutecznej interwencji, lecz ostatecznie nie zdołał zatrzymać piłki.



Dzięki wygranej West Ham awansował na piąte miejsce w tabeli (38 punktów). Aston Villa zajmuje dziewiątą lokatę (32 punkty).

