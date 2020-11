Aston Villa przegrała z Southamptonem 3-4 w meczu 7. kolejki Premier League. Jan Bednarek opuścił boisko po pierwszej połowie z powodu urazu.

7. kolejka Anglia - Premier League

2020-11-01 13:00 | Stadion: Villa Park | Arbiter: Darren England Aston Villa FC Southampton FC 3 4 DO PRZERWY 0-3 T. Mings 62' O. Watkins 90' J. Grealish 90' J. Vestergaard 20' J. Ward-Prowse 33',45' D. Ings 58'

Już w trzeciej minucie do własnej bramki trafił Ezri Konsa. Gol nie został jednak uznany.



To nie podłamało "Świętych". Grali koncertowo i przed przerwą zdobyli trzy bramki. W 20. minucie strzelanie rozpoczął Jannik Vestergaard. W 33. i 45. minucie trafiał James Ward-Prowse.



Po przerwie na boisku zabrakło już Bednarka. Polak opuścił boisko z powodu urazu. Na razie nie wiadomo, jak groźna jest kontuzja.



Southampton jednak koncentrowało się na ataku i w 58. minucie wynik podwyższył Danny Ings. Aston Villa, mimo czterech bramek straty, nie poddała się i rzuciła do odrabiania strat. Było już zbyt mało czasu, żeby wywalczyć choćby punkt. Gospodarze jednak napędzili stracha rywalom i zdobyli trzy bramki.



W 62. minucie gola strzelił Tyrone Mings. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry do siatki trafił Ollie Watkins, a w ostatniej akcji meczu bramkarza pokonał Jack Grealish.



Dzięki temu zwycięstwu Southampton awansowało na trzecie miejsce. Ma 13 puntków.



Z kolei dla Aston Villi była to druga porażka z rzędu. Podopieczni Deana Smitha świetnie zaczął sezon, wygrywając cztery spotkania. W ubiegłym tygodniu polegli jednak w starciu z Leeds United, a teraz okazali się gorsi od drużyny "Świętych". W efekcie spadli na szóstą pozycję. Mają punkt mniej od Southamptonu.



3 4 Aston Villa FC Southampton FC Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett McGinn Traoré Grealish Luiz Barkley Watkins McCarthy Walker-Peters Bednarek Vestergaard Bertrand Armstrong Romeu Walcott Ward-Prowse 2 Ings Adams SKŁADY Aston Villa FC Southampton FC Damián Emiliano Martínez Alex McCarthy 43′ 43′ 67′ 67′ Matty Cash Kyle Walker-Peters Ezri Konsa Ngoyo 46′ 46′ Jan Bednarek 62′ 62′ Tyrone Mings 20′ 20′ Jannik Vestergaard Matt Targett 79′ 79′ Ryan Bertrand John McGinn Stuart Armstrong 29′ 29′ Bertrand Isidore Traoré Romeu Vidal Oriol 90′ 90′ Jack Grealish Theo Walcott Douglas Luiz Soares de Paulo 33′, 45′ 33′, 45′ 12′ 12′ James Ward-Prowse Ross Barkley 58′ 58′ 85′ 85′ Daniel Ings 90′ (k.) 90′ (k.) Ollie Watkins Che Adams REZERWOWI Jed Steer Fraser Forster 67′ 67′ Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah 46′ 46′ Jack Stephens Bjorn Engels 79′ 79′ 90′ 90′ Ibrahima Diallo Conor Hourihane Moussa Djenepo Marvelous Nakamba Nathan Redmond 29′ 29′ Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet 85′ 85′ Shane Long Keinan Davis Dan Nlundulu

STATYSTYKI Aston Villa FC Southampton FC 3 4 Posiadanie piłki 56,2% 43,8% Strzały 15 13 Strzały na bramkę 13 8 Rzuty rożne 11 1 Faule 12 17 Spalone 2 2

