12. kolejka Anglia - Premier League

2021-11-20 16:00 | Stadion: Villa Park | Widzów: 41925 | Arbiter: Anthony Taylor Aston Villa FC Brighton & Hove Albion FC 2 0 DO PRZERWY 0-0 O. Watkins 84' T. Mings 89'

Spotkanie w wyjściowych składach rozpoczęli zarówno Matty Cash (Aston Villa), jak i Jakub Moder (Brighton). Faworyta meczu trudno było wskazać: z jednej strony, lepiej dotąd w tym sezonie radzili sobie goście, z drugiej zaś - na wyjeździe nie wygrali od 11 września, notując po drodze trzy remisy.

Ambitna gra Brighton

Przed przerwą lepiej prezentowali się przyjezdni. W 30. minucie Leandro Trossard uderzył z najbliższej odległości, lecz jego próbę instynktownie sparował Emiliano Martinez. Tuż przed końcem pierwszej połowy w polu karnym Aston Villi piłka zaliczyła "pusty przelot". Dopadł do niej Tariq Lamptey, ale jego strzał odbił bramkarz.

O losach meczu zdecydowały ostatecznie trafienia z końcówki. Pierwsze zanotował w 83. minucie Ollie Watkins, który wykorzystał dogranie Ashley'a Younga. W 89. minucie na 2-0 podwyższył Tyron Mings.



2 0 Aston Villa FC Brighton & Hove Albion FC Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett McGinn Ramsey Nakamba Buendía Ings Watkins Steele Webster Dunk Duffy Groß Lamptey Cucurella Moder Bissouma Trossard Lallana SKŁADY Aston Villa FC Brighton & Hove Albion FC Damián Emiliano Martínez Jason Steele 90′ 90′ Matty Cash 67′ 67′ Adam Webster 90′ 90′ Ezri Konsa Ngoyo Lewis Dunk 89′ 89′ Tyrone Mings Shane Duffy Matt Targett 89′ 89′ Pascal Groß John McGinn 79′ 79′ Tariq Lamptey 84′ 84′ Jacob Ramsey 49′ 49′ 64′ 64′ Marc Cucurella Saseta 59′ 59′ Marvelous Nakamba Jakub Piotr Moder 74′ 74′ Emiliano Buendía Yves Bissouma 66′ 66′ Daniel Ings Leandro Trossard 84′ 84′ Ollie Watkins Adam Lallana REZERWOWI Jed Steer Kjell Scherpen Kortney Hause Dan Burn Axel Tuanzebe Joël Ivo Veltman 74′ 74′ Ashley Young 89′ 89′ 90′ 90′ Alexis Mac Allister Carney Chibueze Chukwuemeka 64′ 64′ Solomon March 84′ 84′ Anwar El Ghazi Taylor Richards Morgan Sanson Jürgen Locadia 66′ 66′ Leon Bailey Butler 79′ 79′ Neal Maupay Keinan Davis Jeremy Leonel Sarmiento Morante

STATYSTYKI Aston Villa FC Brighton & Hove Albion FC 2 0 Posiadanie piłki 37% 63% Strzały 8 2 Strzały na bramkę 7 2 Rzuty rożne 5 6 Faule 7 13

Zdjęcie Jakub Moder (z lewej) /LINDSEY PARNABY/AFP/East News /East News