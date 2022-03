Przed meczem obie drużyny pokazały solidarność z broniącą się przed rosyjską agresją Ukrainą. Nad stadionem Aston Villi powiewała niebiesko-żółta flaga, a podczas prezentacji na telebimie pojawił się napis "Football stands together".

Solidarni z Ukrainą

Także klub Bednarka mocno solidaryzuje się z walczącą Ukrainą. Podczas środowego meczu Pucharu Anglii u siebie na telebimie stadionu wyświetlano napis "We stand with Ukraine" (Jesteśmy z Ukrainą). A reflektor z obiektu oświetlał niebo niebiesko-żółtym światłem. Na spotkanie z Aston Villą Southampton rozdawał kibicom szaliki w barwach Ukrainy.

Reklama

Matty Cash tydzień temu podczas meczu z Brighton zamanifestował solidarność z kolegą z reprezentacji Tomaszem Kędziorą. Po strzelonym golu pokazał koszulkę z wsparciem dla obrońcy Dynama Kijów. Razem z Bednarkiem opublikowali w mediach społecznościowych stanowisko reprezentantów Polski, w którym oświadczyli, że w związku z agresją na Ukrainę nie zagrają z Rosją w barażu o mistrzostwa świata. Od tego czasu minął już tydzień.

Reprezentanci Polski od początku

W sobotę Bednarek i Cash stanęli naprzeciwko siebie od pierwszej minuty. W tym sezonie obaj obrońcy są podstawowymi zawodnikami swoich zespołów. Obaj są też skuteczni pod bramką rywali. Bednarek w 21 meczach zdobył trzy gole, Cash w 25 występach dwa razy trafił do siatki i zaliczył jedną asystę. Obrońca Southampton jest jednym z ulubieńców Ralpha Hasenhuttla. Zagrał u niego już po raz 129. Częściej występował tylko James Ward-Prowse (140).

W tym roku w lepszej formie było Southampton. Przegrał tylko raz (w połowie stycznia), a w ostatnich pięciu meczach zdobył 11 punktów. Aston Villa z czterech spotkań wygrała tylko jedno. Steven Gerrard, menedżer zespołu z Birmingham, zapowiedział, że jego zespół zamierza przerwać passę Southampton.

Bezradna obrona Southampton

I początek rzeczywiście należał do gospodarzy. W dziewiątej minucie objęli prowadzenie. Danny Ings mimo asysty Bednarka, zagrał do Olliego Watkinsa, który łatwo obrócił się przy Jacku Stephensie i pewnie kopnął do siatki. Zdenerwowany Polak tylko machnął rękami.

Goście próbowali odrobić straty, ale poza jednym groźnym strzałem Stuarta Armstronga, obrona Aston Villi grała twardo i skutecznie. W 30 minucie zespół Casha mógł podwyższyć, ale Watkins przegrał pojedynek z bramkarzem. Tuż przed przerwą po akcji Polaka, minimalnie przestrzelił Phillipe Coutinho.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gest solidarności z Ukrainą na meczu ŁKS - Korona. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Gospodarze dopięli jednak swego. Po akcji Brazylijczyków Coutinho zagrał do Doulgasa Luiza i było 2:0. A za chwilę powinno być 3:0. Bednarek przegrał pojedynek w powietrzu z Watkinsem. Coutinho był sam przed Fraserem Forsterem, ale kopnął obok bramki.

Zmiana taktyka też nie pomogła

W szatni Hasenhuttl postanowił zmienić taktykę z czterech na trzech obrońców, ale było jeszcze gorzej. Po zmianie stron Aston Villa szybko rozstrzygnęła losy meczu. Coutinho zrehabilitował się za pudło z końcówki pierwszej połowy. W polu karnym uderzył z bliska i Bednarek nie zdążył zablokować strzału.

Dwie minuty później było już 4:0. Tym razem Danny Ings skutecznie zakończył kontrę gospodarzy po idealnym podaniu Casha z prawej strony w pole karne. Austriacki menedżer Southampton z niedowierzeniem kręcił głową.

Przy prowadzeniu 4:0 Aston Villa zwolniła i okazje miało Sotuhampton. Głową strzelał nawet Bednarek, ale niecelnie.