Manchester City musiał się namęczyć, by na wyjeździe pokonał 2-1 Aston Villę. Obie drużyny kończyły spotkanie w dziesiątkę.

Spotkanie jeszcze dobrze się nie zaczęło, a Aston Villa niespodziewanie objęło prowadzenie. Już w 1. minucie "Obywatele" dali się zaskoczyć szybko rozegranym rzutem wolnym i do bramki Edersona trafił John McGinn.

Dla Manchesteru City odrobienie strat z nawiązką nie stanowiło większego problemu. Najpierw popisał dał Phil Foden rozprowadzając, a następnie finalizując akcję. Kilkanaście minut później prowadzenie półfinaliście Ligi Mistrzów dał strzałem głową Rodri.

Dwie czerwone kartki

To nie był jednak koniec emocji. Tuż przed przerwą John Stones brutalnym atakiem "wyciął" rywala, za co sędzia ukarał go bezpośrednią czerwoną kartką.



Wydawało się, że Aston Villa może skorzystać na grze w przewadze, jednak w 57. minucie siły się wyrównały. Matthew Cash w bezsensowny sposób sfaulował Fodena, za co został ukarany żółtą kartką. A że już jedną miał na koncie - musiał opuścić boisko.

Manchester City dowiózł wygraną do końca, umacniając się na czele Premier League. Nad drugim Manchesterem United ma aż 11 punktów przewagi.





Aston Villa - Manchester City 1-2 (1-2)



Bramki: 1-0 McGinn (1.), 1-1 Foden (22.), 1-2 Rodri (40.).

Czerwone kartki: Aston Villa - Cash (57. - za drugą żółtą), Man City - Stones (44.).



32. kolejka Anglia - Premier League

2021-04-21 21:15 | Stadion: Villa Park | Arbiter: Peter Bankes STATYSTYKI Aston Villa FC Manchester City 1 2 Posiadanie piłki 27,8% 72,2% Strzały 7 12 Strzały na bramkę 4 5 Rzuty rożne 1 11 Faule 12 7 Spalone 1 2

1 2 Aston Villa FC Manchester City Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett McGinn Traoré Ramsey Luiz Nakamba Watkins Moraes Walker Stones Dias Zinchenko Silva Gündoğan Rodri Mahrez Jesus Foden SKŁADY Aston Villa FC Manchester City Damián Emiliano Martínez . Ederson 54′ 54′ 57′ 57′ Matty Cash Kyle Walker Ezri Konsa Ngoyo 44′ 44′ John Stones Tyrone Mings Ruben Dias Matt Targett Ołeksandr Zinczenko 1′ 1′ John McGinn Bernardo Silva 75′ 75′ Bertrand Isidore Traoré 44′ 44′ Ilkay Guendogan 46′ 46′ Jacob Ramsey 40′ 40′ Rodrigo Hernández Cascante Douglas Luiz Soares de Paulo 90′ 90′ Riyad Mahrez 63′ 63′ Marvelous Nakamba 46′ 46′ Gabriel Jesus Ollie Watkins 22′ 22′ Philip Foden REZERWOWI Tom Heaton Zack Steffen Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah Nathan Aké Bjorn Engels Joao Cancelo Kortney Hause Eric García Martret Neil Taylor 46′ 46′ Aymeric Laporte 63′ 63′ Ross Barkley Benjamin Mendy Carney Chukwuemeka 90′ 90′ . Fernandinho 75′ 75′ Anwar El Ghazi Raheem Sterling 46′ 46′ Keinan Davis Ferran Torres García

Zdjęcie Za ten faul z boiska wyleciał Matthew Cash / Carl Recine / PAP/EPA

WG