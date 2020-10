Co za forma Leeds United! Beniaminek Premier League wygrał 3-0 z niepokonaną dotychczas Aston Villą po hat-tricku Patricka Bamforda. Przy jednej z bramek asystował Mateusz Klich.

Spotkanie w Birmingham zapowiadało się pasjonująco. Aston Villa wygrała wszystkie cztery poprzednie spotkania, mając na rozkładzie m.in. niewiarygodne rozgromienie Liverpoolu 7-2. Leeds zaś swoją grą zachwycało wszystkich kibiców Premier League.



Tak było i tym razem - zespół Marcelo Bielsy dał popis gry pressingiem, wymiany podań na jeden kontakt i częstej zmiany pozycji. Piłkarze Leeds biegali, jakby podłączeni mieli dodatkowe baterie.



Bohaterem spotkania został Patrick Bamford, strzelec wszystkich trzech bramek. A przynajmniej dwie z nich były przepięknej urody.



Bamford zaczął co prawda od dobitki z bliskiej odległości, ale już drugi gol był popisem z najwyższej półki. Po podaniu Klicha napastnik Leeds uderzył sprzed pola karnego w samo okienko bramki.



Podsumowaniem jego gry i wisienką na torcie była za to trzecia bramka. Po wymianie kilku podań z pierwszej piłki Bamford znalazł się w polu karnym, otoczony czterema obrońcami. Nic nie robił sobie jednak z ich obecności i po dwóch sprytnych zwodach lewą nogą oddał - jakby od niechcenia - cudowne uderzenie pod poprzeczkę bramki Aston Villa.



Mimo porażki drużyna z Birmingham jest na drugim miejscu w tabeli, ustępując jedynie niepokonanemu wciąż Evertonowi. Natomiast Leeds awansowało na trzecie miejsce i ma dwa punkty straty do dzisiejszych rywali oraz mecz rozegrany więcej.



Aston Villa - Leeds United 0-3 (0-0)



Bramki: 0-1 Bamford (55.), 0-2 Bamford (67.), 0-3 Bamford (74.).



6. kolejka Anglia - Premier League

2020-10-23 21:00 | Stadion: Villa Park | Arbiter: Paul Tierney STATYSTYKI Aston Villa FC Leeds United 0 3 Posiadanie piłki 40,3% 59,7% Strzały 9 25 Strzały na bramkę 4 12 Rzuty rożne 6 5 Faule 14 17

0 3 Aston Villa FC Leeds United Meslier Dallas Koch Ayling Alioski Costa Struijk Harrison Klich Rodrigo Bamford 3 Martínez Cash Konsa Ngoyo Mings Targett McGinn Trézéguet Grealish Luiz Barkley Watkins SKŁADY Aston Villa FC Leeds United Damián Emiliano Martínez Illan Meslier Matty Cash Stuart Dallas Ezri Konsa Ngoyo Robin Koch 53′ 53′ Tyrone Mings Luke Ayling Matt Targett Ezgjan Alioski John McGinn 83′ 83′ . Helder Costa 66′ 66′ Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet 10′ 10′ 21′ 21′ Pascal Struijk 69′ 69′ Jack Grealish Jack Harrison Douglas Luiz Soares de Paulo 90′ 90′ Mateusz Klich Ross Barkley 79′ 79′ Moreno Machado Rodrigo Ollie Watkins 55′, 67′, 74′ 55′, 67′, 74′ Patrick Bamford REZERWOWI Jed Steer Francisco Casilla Cortés Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah Leif Davis Bjorn Engels 79′ 79′ Hernandez Dominguez Pablo Conor Hourihane 21′ 21′ Jamie Shackleton Marvelous Nakamba 83′ 83′ Raphael Dias Belloli Keinan Davis Ian Carlo Poveda-Ocampo 66′ 66′ Bertrand Isidore Traoré Tyler Roberts

Zdjęcie Patrick Bamford zdobył hat-tricka. W tle Mateusz Klich / Laurence Griffiths / PAP/EPA

