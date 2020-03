Manchester City pokonał Aston Villę i został tegorocznym triumfatorem Pucharu Ligi Angielskiej. "Obywatele" wygrali 2-1 i był to dla nich siódmy triumf w tych rozgrywkach. Podopieczni Josepa Guardioli rozstrzygnęli losy spotkania już w pierwszej połowie.

Pomimo tego, że faworytem spotkania był Manchester City, to piłkarze Aston Villi pierwsi ruszyli do ataku i już w 3. minucie Anwar El Ghazi oddał strzał głową po dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska. Popularni "Obywatele" nie dali się jednak zepchnąć do defensywy i kilkanaście minut później wyszli na prowadzenie.

Po składnej akcji Philip Foden zagrał wzdłuż linii brakowej i piłkę do siatki wpakował Sergio Aguero. Podopieczni Josepa Guardioli nie zatrzymywali się i już po chwili Foden ładnie przedarł się w pole karne i oddał techniczny strzał, który sparował Oerjan Nyland.

Bramkarz Aston Villi był jednak bez szans przy kolejnym uderzeniu. W 30. minucie Ilkay Guendogan dośrodkował futbolówkę w pole karne z rzutu rożnego. Najwyżej wyskoczył do niej Rodri i uderzeniem głową dopełnił formalności.

Gospodarze odpowiedzieli po przeszło 10 minutach. El Ghazi dograł futbolówkę w okolice bramki Manchesteru City. Nabiegł na nią Mbwana Samatta i "szczupakiem" dobił do bramki.

Druga część gry mogła się rozpocząć o wiele lepiej dla "Obywateli". Bardzo aktywny w tym spotkaniu Foden huknął z powietrza, jednak minimalnie chybił. Dobrą okazję na strzelenie kolejnego gola miał Rodri. Hiszpan ponownie sprawdził czujność bramkarza uderzeniem głową, lecz tym razem na posterunku stanął Nyland.

Podopieczni Deana Smitha nie byli stroną przeważającą w końcówce meczu, ale udało im się zagrozić bramce City. W 88. minucie Bjorn Engels oddał strzał głową z bliskiej odległości. Nie zaskoczył jednak Claudio Bravo. Były bramkarz m.in. Barcelony sparował futbolówkę na słupek i uchronił swój zespół przed stratą gola.

Manchester City został tym samym drugą drużyną w historii Premier League, która triumfowała w rozgrywkach Pucharu Ligi trzy razy z rzędu.



Anglia - Puchar Ligi

2020-03-01 17:30 | Stadion: Wembley Stadium | Widzów: 82145 | Arbiter: L. Mason Aston Villa FC Manchester City 1 2 DO PRZERWY 1-2 M. Samatta 41' S. Aguero 20' Rodri Hernández 30'

1 2 Aston Villa FC Manchester City Nyland El Mohamady Engels Guilbert Mings Targett El Ghazi Grealish Nakamba Luiz Samatta Bravo Stones Walker Zinczenko Foden Fernandinho Gündogan Hernández Silva Aguero Sterling SKŁADY Aston Villa FC Manchester City Oerjan Haskjold Nyland Claudio Andres Bravo Munoz 68′ 68′ 70′ 70′ Ahmed Eissa El Mohamady Abdel Fattah John Stones Bjorn Engels Kyle Walker Frédéric Guilbert Ołeksandr Zinczenko 90′ 90′ Tyrone Mings Philip Foden Matt Targett . Fernandinho 70′ 70′ Anwar El Ghazi 58′ 58′ Ilkay Guendogan Jack Grealish 30′ 30′ 60′ 60′ Rodrigo Hernández Cascante 72′ 72′ Marvelous Nakamba 77′ 77′ David Silva Douglas Luiz Soares de Paulo 20′ 20′ 84′ 84′ Sergio Aguero 41′ 41′ 80′ 80′ Mbwana Ally Samatta 57′ 57′ Raheem Sterling REZERWOWI Jose Manuel Reina . Ederson Ezri Konsa Ngoyo Benjamin Mendy Neil Taylor Nicolas Otamendi 70′ 70′ Conor Hourihane 58′ 58′ Kevin De Bruyne Henri Lansbury 77′ 77′ Bernardo Silva 70′ 70′ Mahmoud Ibrahim Hassan Trezeguet 84′ 84′ Gabriel Jesus 80′ 80′ Keinan Davis Riyad Mahrez

STATYSTYKI Aston Villa FC Manchester City 1 2 Posiadanie piłki 33% 67% Strzały 4 17 Strzały na bramkę 2 7 Rzuty rożne 3 13 Faule 6 13 Spalone 0 2