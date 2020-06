Aston Villa przegrała 1-2 z Chelsea FC w meczu 30. kolejki Premier League. Gospodarze wciąż zajmują miejsce w strefie spadkowej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. SC Paderborn - Borussia M'gladbach 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Premier League: sprawdź szczegóły



Niespodziewanie to walcząca o utrzymanie Aston Villa tuż przed przerwą objęła prowadzenie po bramce Kortneya Hause'a w 43. minucie. Po sporym zamieszaniu w polu karnym środkowy obrońca gospodarzy wepchnął piłkę do bramki.

Reklama

Chelsea obudziła się po godzinie gry, gdy sygnał do ataku dał wprowadzony chwilę wcześniej Christian Pulisic. To on na dalszym słupku zamknął dośrodkowanie Azpilicuety i trafił do bramki strzałem od poprzeczki.



Dwie minut później Azpilicueta zanotował na koncie drugą asystę. Tym razem z jego podania skorzystał Oliver Giroud, dając Chelsea prowadzenie 2-1.



Taki wynik utrzymał się do końca spotkania, w którym "The Blues" byli wyraźnie stroną dominującą. Świadczy o tym choćby różnica w posiadaniu piłki - która była blisko 75 proc. po stronie Chelsea.



Drużyna Franka Lamparda zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League, mają trzy punkty straty do Leicester City i pięć "oczek" przewagi nad Manchesterem United.



Z kolei Aston Villa jest przedostatnia. Do bezpiecznej pozycji traci zaledwie jeden punkt. Niepewne utrzymania są także Bournemouth, West Ham i Watford.

30. kolejka Anglia - Premier League

2020-06-21 17:15 | Stadion: Villa Park | Arbiter: P. Tierney STATYSTYKI Aston Villa FC Chelsea Londyn 1 2 Posiadanie piłki 29% 71% Strzały 6 15 Strzały na bramkę 3 6 Rzuty rożne 2 10 Faule 9 17