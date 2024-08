Arsenal zdecydował w sprawie Kiwiora. Pojawił się komunikat

We Włoszech wciąż pamiętają o Kiwiorze

Jeszcze przed startem letniego okienka transferowego spekulowano, że 24-latek może chcieć zmienić otoczenie na takie, gdzie będzie zawodnikiem podstawowej jedenastki. W Serie A pamięć o świetnych występach Kiwiora jest wciąż żywa. Przez to na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiały się doniesienia łączące go z przenosinami do SSC Napoli, AS Roma czy AC Milan. Nic z tego jednak nie wyszło, a czas nie grał na korzyść Polaka. W międzyczasie do "Kanonierów" trafił bowiem Riccardo Calafiori i wydawało się pewne, że jeżeli ktoś straci na tym transferze, to może to być tylko Kiwior. Do końca sierpnia zostało jeszcze kilka dni, a w ostatnim czasie sporo mówiło się o zainteresowaniu ze strony Bologni. Na ten moment wydaje się jednak, że rozmowy nie były zaawansowane.