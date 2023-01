Arsenal oficjalnie ogłosił pozyskanie Leandro Trossarda z Brighton & Hove Albion. "Kanonierzy" zapłacili za reprezentanta Belgii około 21 milionów funtów, podpisując z nim 3,5-letni kontrakt. Szefostwu londyńskiego klubu udało się tym samym skorzystać z okazji jaką byl konflikt piłkarza ze szkoleniowcem "Mew" Robert de Zerbim. - To wielki klub i jestem gotowy, by pokazać fanom, co potrafię - powiedział Belg w rozmowie z oficjalną stroną internetową Arsenalu.