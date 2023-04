Arsenal z mistrzostwem i... fatalnym scenariuszem? Arteta na celowniku giganta

Był taki moment, w którym wydawało się, że Mikel Arteta zostanie zwolniony z Arsenalu - drużyna bowiem ewidentnie nie radziła sobie w Premier League i nie mała wielkich perspektyw na rywalizowanie o najwyższe cele. Zarząd klubu postanowił jednak zaufać Hiszpanowi na dłużej - i to był strzał w dziesiątkę.

Szkoleniowiec krok po kroku zbudował najlepiej grającą ekipę "Kanonierów" od naprawdę wielu lat i teraz jest na ostatniej prostej do upragnionego tytułu mistrzowskiego. Włodarze Arsenalu mają jednak pewien problem - na przejęcie menedżera czyha naprawdę poważny gracz futbolowego rynku.

Real Madryt rozważa zgłoszenie się po Artetę. Co zrobi Hiszpan?

Co więcej, jak opisuje "Daily Mirror", sam zainteresowany w przypadku faktycznego zdobycia mistrzostwa może sam dojść do wniosku, że jego rola na Emirates Stadium dobiegła końca i teraz należy poszukać sobie zupełnie nowych wyzwań - w innej lidze.

Arteta do Realu, a do Arsenalu... De Zerbi?

Włoski "Tuttosport" pisze z kolei, że zarząd Arsenalu prewencyjnie zaczął rozglądać się za zastępstwem dla Mikela Artety - potencjalnym sukcesorem miałby się tu stać... Roberto De Zerbi, który obecnie radzi sobie całkiem nieźle w Brighton. Jest pewien haczyk - jest on również w orbicie zainteresowań Chelsea, która co prawda dogadała się już z Frankiem Lampardem, ale jedynie w kwestii prowadzenia zespołu do końca bieżącego sezonu.