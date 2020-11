W meczu 10. kolejki Premier League Wolverhampton pokonał Arsenal 2-1. Uwagę fanów nie przykuły jednak bramki, a groźne zdarzenie, do którego doszło na początku meczu, pomiędzy Davidem Luizem i Raulem Jimenezem.

Mecz zaczął się od groźnego zdarzenia. W 5. minucie po rzucie rożnym dla Arsenalu głowami zderzyli się David Luiz i Raul Jimenez. Obaj byli długo opatrywani, dlatego do pierwszej połowy sędzia doliczył aż 10 minut. Cały ten czas wytrzymał Luiz i opuścił boisko dopiero w przerwie. Z kolei Meksykanin nie był w stanie wrócić do gry. Prosto z boiska trafił do szpitala. Zmienił go Fabio Silva.



Później też było ciekawie, ale na szczęście tylko pod względem emocji piłkarskich. W 27. minucie na prowadzenie wyszli goście. Po strzale głową w poprzeczkę trafił Leander Dendoncker, ale dobitka Pedro Neto była bezbłędna.



Arsenal wyrównał już po trzech minutach. Głową do siatki trafił Gabriel.



Jednak Wolverhampton jeszcze przed przerwą ponownie prowadził. W 42. minucie bramkę zdobył Daniel Podence.

W drugiej połowie nie było tylu emocji. "Wilki" pewnie utrzymały prowadzenie. Po tym zwycięstwie zajmują szóste miejsce. Znacznie gorzej radzi sobie Arsenal, który jest 14.

MP



