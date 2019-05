Arsenal szykuje nowe kontrakty dla Lacazette'a i Aubameyanga

Jest odpowiedź Arsenalu Londyn na doniesienia o zainteresowaniu Barcelony snajperem "Kanonierów" Alexandrem Lacazette'em. Londyński klub szykuje dla niego i Pierre'a-Emericka Aubameyanga nowe lukratywne kontrakty.

Barcelona poszukuje napastnika i choć najwięcej mówi się o spodziewanym transferze asa Atletico Madryt - Antoine'a Griezmanna, to opcją rezerwową dla szefów Barcy ma być właśnie pozyskanie Lacazette'a.



Lacazette kończy bardzo udany sezon. Strzelił 19 goli i zaliczył 13 asyst w 48 meczach, a dorobek może jeszcze powiększyć, bo Arsenal czeka finał Ligi Europy z Chelsea (29 maja w Baku). Przed kilkoma dniami fani Arsenalu wybrali go graczem roku swojego klubu, a jego cena rynkowa regularnie rośnie.

Co Francuz sądzi o tym, że interesuje się nim Barcelona? - To mi pochlebia - odparł.

Szefowie Arsenalu mają jednak inne plany niż Katalończycy i zamierzają przekonać swoich napastników do pozostania na Emirates Stadium. Kontrakt Lacazette'a ważny będzie do 2022 roku, ale władze klubu chcą go przedłużyć oferując solidną podwyżkę. Francuz miałby zarabiać ok. 250 tys. funtów tygodniowo.



Podobną tygodniówkę ma otrzymać też Aubameyang, który zarabia obecnie 190 tys. funtów, a jego kontrakt ma wygasnąć za dwa lata.

