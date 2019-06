Arsenal w ubiegłym tygodniu stracił szansę na grę w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, a wkrótce może stracić czołowego piłkarza. Pierre Emerick Aubameyang otrzymał lukratywną ofertę z Chin, gdzie miałby zarabiać prawie 340 tys. euro na tydzień.

O możliwych przenosinach Aubameyanga do Azji informują brytyjskie media. Według nich Gabończyka chce sprowadzić klub Szanghaj SIPG. Kontrakt napastnika z Arsenalem jest co prawda ważny jeszcze przez dwa lata, ale Chińczycy kuszą piłkarza wielkimi zarobkami. Jego nowa tygodniówka miałaby wynosić aż 340 tys. euro. Obecnie zarabia w Londynie ok. 215 tys. euro za tydzień.

"The Times" przypomina, że to już trzecia próba namówienia Aumbameyanga do przenosin na Daleki Wschód. Jeszcze w czasie gry w Borussii Dortmund zabiegały o niego dwa inne chińskie kluby - Guangzhou Evergrande i Tianjin Quanjian. Ostatecznie Gabończyk przeniósł się jednak do Anglii - Arsenal w styczniu 2018 r. zapłacił za niego prawie 64 miliony euro.



W minionym sezonie Aubameyang został królem strzelców Premier League, gdzie strzelił dla Arsenalu 22 gole (tyle samo zdobyli Mohamed Salah i Sadio Mane z Liverpoolu). Do tego dołożył osiem trafień w Lidze Europy, ale nie pomógł drużynie z północnego Londynu pokonać Chelsea, z którą w ubiegłym tygodniu przegrał w finale rozgrywek. Tym samym Arsenalu po raz kolejny zabraknie w Lidze Mistrzów - udział w niej był nagrodą za triumf w rozgrywkach. W lidze londyńczycy zajęli dopiero piąte miejsce, co gwarantuje jedynie grę w LE.



Portal transfermarkt.de wycenia Aubameyanga, który za dwa tygodnie skończy 30 lat, na 75 milionów euro. Najdrożej sprzedanym przez Arsenal piłkarzem w historii jest Marc Overmars, za którego FC Barcelona w 2000 r. zapłaciła 40 milionów euro.



Zdjęcie Pierre Emerick Aubameyang (siedzi) wybierze wielkie pieniądze w Azji? / PAP/EPA/YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

DG