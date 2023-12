Arsenal podjął stanowcze kroki. Waży się przyszłość Jakuba Kiwiora

Jak boomerang powraca w ostatnim czasie kwestia przyszłości Jakuba Kiwiora . Reprezentant Polski "grywa ogony", a kiedy wybiega już w podstawowym składzie, to niemal zawsze w mało znaczących spotkaniach. W ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów znalazł się w wyjściowej jedenastce, ale "Kanonierzy" byli już pewni pierwszego miejsca w grupie. Przeciwko PSV Kiwior spisał się przeciętnie , a kibice zapamiętają przede wszystkim sytuację, w której efektowną "siatkę" założył mu Sergino Dest .

W poprzednim spotkaniu w barwach Arsenal u 23-latek również miał niemałe problemy. Mikel Arteta zdecydował się jednak wystawić go na nienaturalnej pozycji - Kiwior zagrał przeciwko Luton na lewej obronie . Beniaminek strzelił aż trzy bramki, a Arsenal zwycięstwo 4:3 zapewnił sobie rzutem na taśmę w doliczonym czasie gry. Tamto spotkanie na pewno nie poprawiło notowań Polaka w oczach szkoleniowca . Mimo to jego agent zapewniał jeszcze nie tak dawno, że 23-latek na pewno w najbliższym czasie nie odejdzie z klubu.

Kontrakt Kiwiora z klubem z Emirates ważny jest jeszcze do końca czerwca 2028 roku, a sztab szkoleniowy "nie postawił na nim jeszcze krzyżyka". Coraz częściej pojawiają się jednak informacje o tym, że Polak może zostać wkrótce wypożyczony . O jego usługi zabiegają włoscy giganci na czele z AC Milanem. Plotki o ewentualnym transferze środkowego obrońcy dodatkowo podkręcają najnowsze doniesienia redakcji "A Bola".

Transfer nowego stopera w drodze. Kiwior może pakować walizki?

Gdyby transfer doszedł do skutku, Jakub Kiwior spadłby jeszcze mocniej w hierarchii stoperów na Emirates. Przybycie Inacio skutecznie zamknęłoby mu drogę do regularnych występów. W tej sytuacji otoczenie zawodnika ma twardy orzech do zgryzienia. Może poczekać na rozwój sytuacji z transferem Portugalczyka, lub już teraz rozpocząć poszukiwanie nowego klubu dla swojego klienta.