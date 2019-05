Arsenal wciąż walczy o grę w najbliższej edycji Ligi Mistrzów, ale klub już planuje przebudowę zespołu. Z Londynem może pożegnać się kilku ważnych piłkarzy, niepewna jest m.in. przyszłość Mesuta Oezila. Nowym dyrektorem technicznym "Kanonierów" ma zostać Brazylijczyk Edu.

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Arsenal bez większych problemów zapewni sobie miejsce w czołowej czwórce Premier League, gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Potem zespół z północnego Londynu złapał jednak zadyszkę - w czterech ostatnich spotkaniach zdobył tylko punkt. Na kolejkę przed końcem rozgrywek zajmuje piąte miejsce w tabeli Premier League i traci trzy punkty do Tottenhamu, zajmującego ostatnie miejsce gwarantujące start w LM.

Arsenal może jednak wywalczyć sobie prawo gry w elitarnych rozgrywkach poprzez Ligę Europy. Nagrodą za triumf w finale jest miejsce w LM, a londyńczycy w pierwszym meczu półfinałowym pokonali Valencię 3-1. Rewanż w czwartek w Hiszpanii.

Mimo tej szansy pierwszy sezon pod wodzą trenera Unaia Emery’ego klub może uznać za rozczarowujący. Szefowie "Kanonierów" już planują więc zmiany. Na razie ogłoszono, że po sezonie z zespołem rozstanie się trójka piłkarzy - rezerwowy bramkarz Petr Cech (kończy karierę), Aaron Ramsey (wybrał ofertę Juventusu) i nękany przez kontuzje Danny Welbeck.

Odejście tych trzech piłkarzy ma pomóc klubowi zaoszczędzić na pensjach ok. 1,3 miliona euro miesięcznie. Kontrakty całej trójki wygasają po zakończeniu sezonu, ale Arsenal czeka również na oferty za piłkarzy z ważnymi umowami. Wśród zawodników, którzy mogą opuścić Londyn, brytyjskie media wymieniają m.in. Shkodrana Mustafiego i Henrika Mkchitarjana. Według medialnych doniesień klub chętnie pozbyłby się też Oezila, najlepiej opłacanego zawodnika. Tyle że sam Niemiec woli zostać w Londynie, w dodatku na razie brak innych klubów zainteresowanych jego usługami. Są natomiast chętni do sprowadzenia napastnika "Kanonierów" Alexandre'a Lacazette'a - plotki łączą go z transferem do Barcelony.



W formowaniu nowej drużyny ma pomóc Edu. Brazylijczyk był piłkarzem Arsenalu w latach 2001-2005 i dwukrotnie wygrał z drużyną rozgrywki Premier League. Karierę zakończył w 2010 r., szybko objął posadę dyrektora sportowego w Corinthians, brazylijskim klubie z Sao Paulo. Potem był asystentem Carlosa Queiroza w reprezentacji Iranu, a od 2016 r. pracuje w brazylijskiej federacji piłkarskiej.



Ma się z nią rozstać po planowanym na przełom czerwca i lipca Copa America. Potem, po powrocie do Londynu, ma uzyskać szerokie kompetencje w Arsenalu. Według brytyjskich mediów, do jego zadań będzie należeć wyszukiwanie piłkarzy i negocjacje kontraktowe, ale też nadzór nad trenerami i klubową akademią.

